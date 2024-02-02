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Anka Haber Ajansı 2 Şubat 2024 Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 2 Şubat 2024 Gündemi

Anka Haber Ajansı 2 Şubat 2024 Gündemi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın toplantısı düzenleyecek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın açıklama yapacak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer törenlere katılacak, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu panelde konuşmacı olacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantılara katılacak, CHP Parti Meclisi toplanacak.

02.02.2024 08:03  Güncelleme: 08:06
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ANKA HABER AJANSI 2 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ

10.00: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, AFAD Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

11.00: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılacak başvuru öncesinde; Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

12.30: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap Temel Atma Törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

13: 30: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3. İzmir Kadınlar Kongresi kapsamında düzenlenecek olan konferansta açılış konuşması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ)

14.20: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 3. İzmir Kadınlar Kongresi kapsamında düzenlenecek olan " Cumhuriyet'in 2. Yüzyılında Kadın- Erkek Eşitliğinde Neredeyiz?" paneline konuşmacı olarak katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

15.00: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da AKP Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

17.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

18.00: CHP Parti Meclisi toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Günaydın, İçişleri Bakanı, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 2 Şubat 2024 Gündemi - Son Dakika
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