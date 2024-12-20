Anka Haber Ajansı 20 Aralık Cuma Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 20 Aralık Cuma Gündemi

Anka Haber Ajansı 20 Aralık Cuma Gündemi

ANKA Haber Ajansı 20 Aralık Cuma gündemi

20.12.2024 09:14
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10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri ile yurt dışı üretici fiyat endeksi ve aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımlayacak. (ANKARA)

12.30 - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, TBMM Çankaya Kapısı önünde 2025 yılı bütçesine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.30- İzmir Sağlık Platformu bileşenleri ebe ve hemşirelerin hakları için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- TBMM Genel Kurulunda, 2025 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 15.00- İsias Otel Davası karar duruşması öncesi Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) ve Ankara Rehberler Odası ile İstanbul Barosu açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA/ İSTANBUL)

14.00 - CHP heyetinin Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşecek. (ANKARA)

16.00 - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MARDİN)

16.30- Uçuş eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan üçü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, biri Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu toplam 64 pilotun bröve ve diploma töreni Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, ikas Eyüpspor- Fenerbahçe maçıyla başlayacak. (İSTANBUL)

Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Aralık, Finans, Hukuk, Spor, Son Dakika

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