Anka Haber Ajansı 23 Nisan Perşembe Gündemi

09.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
09.00 - Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
09.15 - Numan Kurtulmuş ve beraberindeki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Başkanlık Makamı Ziyareti"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
10.00 - 10.45 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. Meclis'te düzenlenecek anma törenine katılacak. Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - Diyarbakır Valiliği önünde kutlama programı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)
10.00 - İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda, resmi kutlama programı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
11.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla Kültürpark Kaskatlı Havuz'dan kortej yürüyüşü yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
11.30 - TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Mermerli Salon'da kutlamaları kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
12.00 - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş ve Ankara İl Örgütü, Ulus Atatürk Heykeli önüne çelenk bırakacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.30 - CHP İzmir İl Gençlik Kolları, "Çocuklarımızın Güvenli, Özgür ve Nitelikli Eğitim Hakkı İçin" CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sessiz yürüyüş yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
13.00 - İstanbul Barosu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında, "Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Hakları Projesine ilişkin İş Birliği Protokolü" imzalanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nun 23 Nisan Özel Oturumu'na başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özel oturuma katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
16.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
18.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de resepsiyon verecek. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
19.00 - CHP Ankara İl Örgütü, Tandoğan Metro İstasyonu'ndan Anıtkabir'e yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
09.00 - Hakları için eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Yıldızlar SSS Holding önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)
13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.00 - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, okullarda artan şiddete karşı, Çemberlitaş'ta gerçekleşecek yürüyüşün ardından İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Kurtuluş Parkı'nda açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçilerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Alaçatı Ot Festivali kapsamında Çamlık Yol'dan Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası önüne kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
15.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık'ta çeşitli temaslarda bulunacak. (LONDRA)
Anka Haber Ajansı 23 Nisan Perşembe Gündemi
