Anka Haber Ajansı 23 Nisan Perşembe Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 23 Nisan Perşembe Gündemi

23.04.2026 09:01  Güncelleme: 10:03
ANKA Haber Ajansı 23 Nisan Perşembe gündemi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor...

09.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.00 - Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.15 - Numan Kurtulmuş ve beraberindeki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Başkanlık Makamı Ziyareti"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

10.00 - 10.45 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. Meclis'te düzenlenecek anma törenine katılacak. Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Diyarbakır Valiliği önünde kutlama programı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

10.00 - İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda, resmi kutlama programı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla Kültürpark Kaskatlı Havuz'dan kortej yürüyüşü yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.30 - TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Mermerli Salon'da kutlamaları kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00 - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş ve Ankara İl Örgütü, Ulus Atatürk Heykeli önüne çelenk bırakacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - CHP İzmir İl Gençlik Kolları, "Çocuklarımızın Güvenli, Özgür ve Nitelikli Eğitim Hakkı İçin" CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sessiz yürüyüş yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.00 - İstanbul Barosu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında, "Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Hakları Projesine ilişkin İş Birliği Protokolü" imzalanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nun 23 Nisan Özel Oturumu'na başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özel oturuma katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de resepsiyon verecek. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00 - CHP Ankara İl Örgütü, Tandoğan Metro İstasyonu'ndan Anıtkabir'e yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

Diğer Gündem...

09.00 - Hakları için eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Yıldızlar SSS Holding önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, okullarda artan şiddete karşı, Çemberlitaş'ta gerçekleşecek yürüyüşün ardından İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Kurtuluş Parkı'nda açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçilerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Alaçatı Ot Festivali kapsamında Çamlık Yol'dan Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası önüne kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

15.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık'ta çeşitli temaslarda bulunacak. (LONDRA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 23 Nisan Perşembe Gündemi - Son Dakika

Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor
2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi 2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi
Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’dan Ortak Mesaj: Cezaevine Girişimiz Ne Kadar Politikse Çıkışımız da Öyle Olacaktır Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'dan Ortak Mesaj: Cezaevine Girişimiz Ne Kadar Politikse Çıkışımız da Öyle Olacaktır
Murat Övüç hakkında karar çıktı Murat Övüç hakkında karar çıktı
Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan... Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Fayans ustasının işçiliğini beğenmediler, alıkoyup polis çağırdılar Fayans ustasının işçiliğini beğenmediler, alıkoyup polis çağırdılar

09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
08:31
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına
Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
04:49
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
03:53
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
01:04
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota
2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
23:31
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 23 Nisan Perşembe Gündemi - Son Dakika
