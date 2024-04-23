23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başlıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başlıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, çeşitli etkinliklerle devam edecek. İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek törenlerde, çocuklar bayramlarını coşkuyla kutlayacaklar.

23.04.2024 09:07  Güncelleme: 09:13
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor...

09.00 - 09.15 - 10.00 - 10.30 - Kutlamalar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Kurtulmuş  ve beraberindeki devlet erkanı, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Kurtulmuş, Birinci Meclis'te düzenlenecek törene katıldıktan sonra TBMM Başkanlık makamını çocuk başkana devredecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

09.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık koltuğuna oturacak Alya Ada Nizamoğlu ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - İZMİR)

09: 30 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenk Sunma Töreni düzenlecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10: 00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Meydanı'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - İZMİR)

11: 00 - İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir ilköğretim öğrencisine temsili olarak makamını devredecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.30- 14.00- Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek, TBMM Genel Kurulu'nun özel gündemli toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI- ANKARA)

13.30-19.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda çocukları kabul edecek, TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

14: 00 - CHP İzmir İl Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çelenk Sunum ve Kutlama Programı (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - İZMİR)

19.00 - TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

10.00 - 13.00 - 15.00 - 21.00  - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Töreni'ne katılacak. Belediyenin Saraçhane binasında koltuğunu çocuklara devredecek, İSKİ Terkos Kültür Evi'nde İstanbul Vakfı'nın bayram etkinliklerine, Üsküdar Meydanı'ndaki kutlamalara katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-İSTANBUL)

14.00 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları ve dernekler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde "daha iyi bir eğitim için" açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15: 00 TCG Nusret Müze Gemisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel faaliyeti için ziyarete açılacak (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başlıyor - Son Dakika

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