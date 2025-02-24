Anka Haber Ajansı 24 Şubat Pazartesi Gündemi

Güncel

10.00 - Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davaya Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini, şubat ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ve AB- Türkiye Delegasyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

10.30 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacak olan Sağlıkla Geleceğe Yürüyen Şehirler Paneli'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - 15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek, ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Ege Çevre ve Kültür Platformu İZDEMİR Enerji Santrali (Aliağa Termik Santrali)'ne İDK'nın verdiği "ÇED Olumlu" kararına karşı İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

13.30 - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

14.00 - 15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul edecek, ardından Kabine Toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları "Hayvanların toplatılılmasına karşı çıkan vatandaşlara Menemen Belediyesi çalışanları tarafından sopayla saldırılmasına" karşı Menemen Belediyesi önünde eylem düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

19.00 - Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Ali Sami Yen Spor Komleksi Rams Park'ta oynanacak. Maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Böylece Türk futbolunda 55 yıl sonra ilk kez bir yabancı bir hakem derbi yönetmiş olacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Almanya'da dün yapılan genel seçimlerin sonuçları ve yansımaları takip ediliyor. (BERLİN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…