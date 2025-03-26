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Anka Haber Ajansı 26 Mart Çarşamba Gündemi

ANKA Haber Ajansı 26 Mart Çarşamba gündemi

26.03.2025 11:00  Güncelleme: 11:01
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09.00 - Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine Başkan Vekili seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.15- Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'e ilişkin "bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla" suçlanan 8 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara Adliyesi'nde görülecek. (ANKARA)

09.30 - 10.30 - 12.00 - TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti Grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00- TÜİK, 1990-2023 dönemine ilişkin sera gazı emisyon istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak. (İSTANBUL)

10.00- "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek. (İSTANBUL)

13.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde tutuklananCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine Başkan Vekili seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Anayasa Mahkemesi önünde Genel Başkan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlanmamış olmasına ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 19.13- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Emekçiler ile İftar Programı"na iştirak edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

19.13- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Parlamento Muhabirleri ile iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.13- Yeni Yol Grubu Başkanlığı, iftar programı düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

20.00 - Ankara Barosu üyesi avukatları, Ulus'tan Kızılay'a "Cumhuriyet ve Hukuk" yürüyüşü yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyaretinin ikinci gününde temaslarda bulunacak. (WASHINGTON)

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,  CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek. GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Çevre, Suç, Son Dakika

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