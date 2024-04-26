CHP Genel Başkanı Özgür Özel Denizli ve Manisa\'yı ziyaret edecek

Güncel

09.00 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Denizli İl Başkanlığı'nı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi önünde halka hitap edecek. Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkanlıklarına da ziyaretlerde bulunacak olan Özel, Manisa'ya geçerek Sarıgöl, Alaşehir ve Kula belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- DENİZLİ - MANİSA)

09.00 - Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmayı, ailelerin yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'den bazı bakanlar, KKTC'den iktidar ve ana muhalefet partisi milletvekilleri de takip edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- ADIYAMAN)

09.00 - Basın meslek örgütlerinin düzenlediği "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" başlıklı konferans, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Odoardo Como ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin'in açış konuşmalarıyla Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi'nde başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- ANKARA)

11.00 - 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kadın yönetmenlerin eserlerini 9-16 Mayıs tarihleri arasında Kült Kavaklıdere Sineması'nda izleyiciyle buluşturacak. Festival komitesi, festival programını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- İSTANBUL)

17.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu yıl ikincisi düzenlenecek Bilim Şöleni Jeofest'24-Jeoloji Festivali'nin açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağını kamuoyuyla bakanlığın internet sitesinden paylaşacak. (ANKARA)

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