Anka Haber Ajansı 27 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 27 Şubat Perşembe Gündemi

ANKA Haber Ajansı 27 Şubat Perşembe gündemi

27.02.2025 09:03  Güncelleme: 09:57
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10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00- TÜİK, ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini ve şubat ayı ekonomik güven endeksini  açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - 13.00 - 17.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, Sinop Belediyesi'ni ziyaret ederek, CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ SİNOP)

11.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Parti Genel Merkezi'nde "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla düzenlenen Önseçim Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - Tekgıda-İş Sendikası, İzmir 7 nolu Şubesinde örgütlü işçiler, "Sunel Ticaret Türk A.Ş. arasında sürdürülen 17. dönem TİS görüşmelerindeki uyuşmazlık" nedeniyle greve başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00- 14. Alaçatı Ot Festivali'nin lansmanı İstanbu'da gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.30 - Büro Emekçileri Sendikası üyeleri, "gelirde ve vergide adalet" talebiyle Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, İzmir'de ise İzmir Defterdarlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Siyaset Araştırma Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de  incelemelerde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - BOLU)

16.00 - DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, İmralı Heyeti'nin açıklaması öncesinde Dağkapı Meydanı'nda kurulacak LED ekranla gelişmeler canlı aktaracak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

17.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul edecek. (İSTANBUL)

17.00- DEM Parti İmralı Heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı üçüncü görüşme sonrasında açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan işçilerin eylemleri takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile görüşecek. (ANKARA)

- Rusya ve ABD heyetlerinin katılımıyla Büyükelçiliklerin çalışmalarının normale dönmesine yönelik teknik düzeyde toplantı yapılacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 27 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika

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