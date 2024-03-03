İstanbul\'da Siyasi Liderlerin Katılacağı Etkinlikler

1- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Haliç Tersanesi Açılışı ve Tarihi Mirasa Sahip Çıkan İstanbul Tematik Sunumu'na, 'Ordu Caddesi ve Yakın Çevresi Düzenleme Açılışı'na ve Avcılar Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11: 00-1400-18: 00)
2- TOKİ Tuzla Mağdurları yürüyüş yapacak. Yürüyüşe DEVA İBB Başkan Adayı İdris Şahin de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13: 00)
3- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 13.30)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Candan Yüceer'in proje tanıtım toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14: 00)
5- Laiklik Meclisi, 3 Mart'ı yüzüncü yılında Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nda "Laiklik Günü" olarak kutlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14.00)
6- Birleşik Emekliler Sendikası sefalet maaşlarını Kartal'da protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14: 00)
7- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Atapark Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 14.30)
8- CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı gerçekleşecek (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 15.00)
9- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 15.00)
10- Eğitim İş Sendikası, 3 Mart devrim yasalarının kabulünün 100. yılı nedeniyle Tandoğan Meydanı'nda açıklama yapacak, ardından Anıtkabir'e yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 15.00)
11- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Pursaklar'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 15.30)
12- Kadınlar "Dünya Kadınlar Günü" için Kadıköy İskele'de buluşuyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 16: 00)
13- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 16.30)
14- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu Halk Buluşması'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 17: 30)
15- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 19: 00-19: 30)
16- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kahveciler Odası ve Simitçiler Odası üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 19.00)
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Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Siyasi Liderlerin Katılacağı Etkinlikler - Son Dakika
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, ilgili kurumların katılımıyla 2024 yılında tüberküloz ile ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, ilimizdeki tüberküloz durumu hakkında bilgi verildi ve 2024 yılında yapılacak çalışmalar planlandı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde anahtarı üzerinde bulunan ve çalınan otomobil, jandarma ekiplerinde Denizli'de bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisini ve çalıntı aracı Buldan ilçesinde yakaladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde esnaf ve partililerle bir araya geldi. AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde AFAD tarafından düzenlenen fotoğraf ve arama kurtarma malzemeleri sergisi, deprem farkındalığını arttırmak amacıyla gerçekleştirildi. Sergide, depremlerde hayatını kaybedenler anıldı ve arama kurtarma malzemeleri tanıtıldı. Ayrıca, broşür dağıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında, deprem öncesi, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Sergi, 4 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, Develi Belediyespor'u mağlup ederek dördüncü kupasını kazandı ve Kayseri şampiyonu oldu. Kulüp, Türkiye grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecek.
Aydın ve çevresinde hizmet veren A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Demirbilek, çalışanlara ait özel bilgi ve belgelerin gayri yasal olarak paylaşılmasının hem çalışan hem de iş yeri sahipleri için ciddi sıkıntı olduğunu belirtti. Dolandırıcılık olaylarının artmasıyla birlikte işyerlerinde paylaşılan evrakların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi sonucu dolandırıcılık olaylarının yaşandığını vurgulayan Demirbilek, çalışanların bilgilerinin korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Çalışanların özel bilgilerini yasa dışı şekilde paylaşan iş yeri yetkililerinin Türk Ceza Kanunu'na göre hapis cezasıyla yargılandığını da belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak Anne Şehir Kadın Festivali düzenliyor. Festival, 5 Mart'ta Gebze'de ve 9 Mart'ta İzmit'te gerçekleştirilecek. Festivalde kutsal emanetler sergisi, el sanatları atölyeleri ve kadın kooperatifleri yer alacak.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sanat Atölyesi'nde yapılan çalışmaların sergilendiği etkinliği ziyaret etti. Sergide yer alan eserlerin sahiplerini tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu, başarılarının devamını diledi.
Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftasında Galatasaray'a konuk oldu ve 3-0 mağlup oldu.
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