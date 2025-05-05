Anka Haber Ajansı 5 Mayıs Pazartesi Gündemi

10.00 - TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Upstream Süreci" kapsamında Misyon Ziyareti programının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

10.00 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında riskli illerin valileriyle toplantı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Anne babalar Saraçhane eylemlerinden sonra tutuklanan ve serbest bırakılmayan gençler için İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 14.00 - 2024 KPSS'ye ek atama isteyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (ANKARA)

13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek. (ANKARA)

13.00 - CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'na katılacak, Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 125 römork tipi yangın tankeri ve 59 itfaiye aracının tanıtım törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. (ABU DABİ)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıyla ilgili gelişmeler ve adli süreç takip ediliyor.

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa- Trabzonspor maçı oynanacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…