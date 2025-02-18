Deprem Bölgesinden İlk Bebek Tebriği

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot bölge olarak deprem bölgesinden başlatılan Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan ve ilk bebeklerini kucaklarına alan Şükriye-Oğuzcan Göz çiftini telefonla arayıp, tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, pilot bölge olarak deprem bölgesinden başlatılan Aile ve Gençlik Fonu, 'Aile Yılı' kapsamında 81 ilde uygulanmaya başladı. İskenderun'da yaşayan ve bu kapsamda desteklenen Şükriye-Oğuzcan Göz çifti de ilk bebekleri Alpaslan'ı kucağına aldı. Bakan Göktaş, Göz çiftini telefonla görüntülü arayarak tebrik etti. Anne ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Göktaş, "Gözünüz aydın. Bu destek kredisinin size katkı sağlamış olmasından çok mutlu oldum. Yuva kurma döneminizde yanınızda olduğumuz için ayrıca mutlu olduk" dedi.

Göz çiftinin doğan ilk bebekleri için de destek alacaklarını hatırlatan Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda güzel bir aile olarak Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanmış oldunuz. Bundan sonraki süreçte Aile Yılı'nda da yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Siz de ailemizin bir parçasısınız. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan, anne baba olan ilk çiftimizsiniz. Tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Göz çifti ise Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ve bu kapsamda aldıkları Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan yararlanmalarından duydukları memnuniyeti dile getirip, deprem öncesi nişanlı olduklarını ve evlilik kredisi ile eksikliklerini giderdiklerini aktardı. Göz çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

FONA TOPLAM BAŞVURU SAYISI 56 BİN 256 OLDU

Öte yandan Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular internet sitesinden alınmaya devam ediliyor. 14 Şubat'ta Aile ve Gençlik Fonu'nu tanıtmak için bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular artıp, haftanın en yüksek başvuru sayısına ulaştı. Bugün itibarıyla fona Türkiye genelinde toplam başvuru sayısı ise 56 bin 256 oldu.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,