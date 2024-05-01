Ankara\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı.

Yağmurlu havaya rağmen, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı.

Kadın işçilerden oluşan bandonun öncülük ettiği kortej, "İş, ekmek, özgürlük", "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart ve dövizlerle yürüyerek Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı'na ulaştı.

Polis noktalarında üstleri arandıktan sonra kutlama alanına giren gruplar, taşıdıkları pankart ve flamalarla renkli görüntüler oluşturdu.

Programda konuşan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, çalışanların ücretleri üzerinden alınan gelir vergisi oranlarının yüksek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çalışanlar açlık sınırının bile altında asgari ücrete mahkum ediliyor. Emeklilere yaşamayın dercesine bir ücret reva görülüyor. Vergi yükü işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında. Sermayenin ise vergileri sıfırlanıyor. Kıdem tazminatına göz dikmelerine riayet etmemiz bekleniyor. Enflasyon uçsuz bucaksız bir hal aldı. Açlık ve yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edilmeye çalışılıyoruz. Mutfakta tencere kaynamaz oldu, barınacak ev bulamaz olduk."

Yağmurun şiddetini artırması üzerine bazı katılımcıların program sona ermeden alandan ayrıldığı gözlendi.

Program, müzik grubunun seslendirdiği şarkıların ardından sona erdi.