Ankara'da Alkollü Sürücü Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Alkollü Sürücü Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Ankara\'da Alkollü Sürücü Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobiliyle çarptığı 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Polis gelmeden sürücü koltuğuna yanındaki eşini geçirmek isteyen sürücüye çevredekiler engel oldu. Sürücü gözaltına alındı.

29.05.2024 13:46
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ANKARA'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobiliyle çarptığı 2 kişiden Ömer Güvenir (54) hayatını kaybetti, Zekeriya Baldemir (17) ağır yaralandı. Polis gelmeden sürücü koltuğuna yanındaki eşini geçirmek isteyen sürücü Özgür A.'ya (44) çevredekiler engel oldu. Sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ağabeyini iş yerinde ziyaretten dönen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi Ömer Güvenir ile ağabeyinin stajyeri Zekeriya Baldemir'e, yolun karşısına geçerken Özgür A. yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobil, yaklaşık 100 metre ileride başka bir araca çarparak durdu. Ömer Güvenir, olay yerinde hayatını kaybederken, aracın altında sürüklenen Zekeriya Baldemir, ağır yaralandı. Baldemir, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Alkollü olduğu iddia edilen ve polis ekipleri gelmeden araçta sürücü değişikliği yapmak isteyen Özgür A.'ya çevredekiler müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin, aracı eşinin kullandığını ileri süren sürücü Özgür A.'ya, "Arabayı sen kullanıyordun. Arabayı bayan kullanıyordu diyemezsin. Hepimiz şahidiz burada" dediği duyuldu. Başka bir kişinin de "Şu anda alkollüsün" dediği, görüntüde yer aldı. Vatandaşlar, gelen polis ekiplerine aracı Özgür A.'nın kullandığını söylerken, polis merkezinde de görgü tanığı olarak ifade verdi. Aracı kullandığı tespit edilen Özgür A. gözaltına alınırken, eşi de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

'EŞİ SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞMIŞ'

Hayatını kaybeden Ömer Güvenir'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ömer Güvenir'in kardeşi Yaşar Güvenir, ağabeyi ile yanındaki kişiye karşıya geçmek isterken aracın çarptığını söyleyerek, "Süratle gelen bir araç çarpmış. Sürücü daha sonra başka bir araca çarparak durmuş. Sürücünün eşi suçu üstlenmeye çalışmış. Arabayı kullanan kişi alkollüymüş. Ağabeyim oraya büyük ağabeyimizi ziyarete gitmiş. Yaralı çocuk ise ağabeyimin çalıştığı şirkette stajer. Biz yandık, mahvolduk. Şikayetçiyiz" dedi.

Ömer Güvenir'in kayınbiraderi İsrafil Ünal da sürücünün alkollü olduğunu ileri sürerek şikayetçi olduklarını söyledi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Alkollü Sürücü Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Alkollü Sürücü Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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