Başkent Ankara\'da Avrupa Günü kutlamaları düzenlendi

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Başkent Ankara'da 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla resepsiyon ve "Ortak Değerlerimiz, Ortak Geçmişimiz" ve "Birlikte İnşa Ettiğimiz Barış ve Refah" adlı dijital fotoğraf sergisi düzenlendi.

Ankara CerModern'deki etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon temsilcileri ile birçok davetli katıldı.

Bozay, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Avrupa Günü kutlama mesajını paylaştı.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunu hatırlatan Bozay, Avrupa ile coğrafi, kültürel, tarihi, ticari ve siyasi ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Bozay, Türkiye'nin Avrupa'daki tüm organizasyonlara üye olduğunu belirterek, "Biz, Avrupa Birliği'nin somut adımlar atmasını bekliyoruz ve önümüzdeki dönemde de Avrupa Birliği'nin attığı adımların hızını, düzeyini, kapsamını yakından takip ediyor olacağız." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini ve Gazze'de eşi benzeri görülmemiş saldırıların yaşandığını dile getiren Bozay, Türkiye'nin mevcut dış politikasıyla tam ortada yer aldığını kaydetti.

Bozay, "Zamanın ruhunu bu zor zamanlarda doğru okumak gerekiyor." diyerek, zorluklarla karşı karşıya kalındığını ancak imkanların da var olduğunu vurguladı.

Zamanın ruhunun aynı zamanda bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Bozay, ünlü bir tarihçinin zaman zaman Avrupa'nın bazı dönüm noktalarını kaçırdığını yazdığını hatırlattı.

Bozay, "Biz, 'Bu sefer dönüm noktasını Avrupa kaçırmasın.' diyoruz ve 'Zamanın ruhu yerine zamanın çağrısını duysun Avrupa.' diyoruz. Biz, bu çağrıyı duyuyoruz, umuyoruz Avrupa Birliği de duyacak ve böylece çok daha iyi, refah içerisinde bir gelecek olacak hepimiz için." dedi.

AB'nin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yardım için Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Bozay, "Türkiye-AB ilişkileri açısından gelecek umutlu." diye konuştu.

"Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri, olmasını istediğimiz bir aşamada değil"

Büyükelçi Meyer-Landrut da Avrupa Günü için gelen davetlilere teşekkür ederek, aynı zamanda burukluk hissettiğini söyledi.

"Avrupa Günü vesilesiyle bu şehirde son kez bir kutlama yapıyorum." diyen Meyer-Landrut, Türkiye'yi dört yıl boyunca doğudan batıya, kuzeyden güneye gezdiğini anlattı.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin sayısız harikasını keşfettiği için ayrıcalıklı hissettiğini belirterek, "Leziz gastronomisini, ülkenin dört bir yanındaki endüstriyel dinamizmi ve insan uygarlığının beşiği Mezopotamya'yı, büyüleyici Akdeniz kıyılarını gördüm." dedi.

Meyer-Landrut, Türkiye'de seyahat ederek kültürel mirasa da tanık olduğunu, bu ortak mirasın sadece toplumsal hafıza kaynağı ve tarihi benimseyen bir araç olmadığını, insanların birbirini daha iyi anlamasını sağladığını kaydetti.

Değerli hatıraların yanı sıra son yıllarda karşı karşıya kalınan zorluğun ve sınamanın ardından Türk halkının dayanışmasını ve direncini de beraberinde götürdüğünü belirten Meyer-Landrut, Türkiye'deki doğal afetlerde AB'nin her zaman yardım çağrısına cevap verdiğini anlattı.

Meyer-Landrut, "Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri, kesinlikle olmasını istediğimiz bir aşamada değil. Karmaşık ve çok yönlü bir ilişki. Bununla birlikte Türkiye aday ülke." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yavaş da Avrupa Günü münasebetiyle düzenlenen programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Büyükelçi Meyer-Landrut'un görevi süresince Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yolunda çok özverili çalıştığını ve büyük katkılar sağladığını söyledi.

AB kurumları ile Türkiye'deki yerel yönetimler arasında da ilişkilerin geliştirilmesi için birçok projeye imza attığını anlatan Yavaş, desteklerinden dolayı Meyer-Landrut'a teşekkür etti.

Yavaş, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik girişimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma idealinin bir göstergesidir. Ortak Avrupa ruhunun temeli olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü sağlamada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi çok önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle Türkiye, uzun zamandır bu yolda attığı adımlarla Avrupa Birliği'ne üyelik için hazır olduğunu göstermiştir." diye konuştu.

AB üyesi ülkelere ve AB kurumlarına Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki çabalarını destekleme çağrısında bulunan Yavaş, "Ön yargıları aşarak bir an önce Türkiye'nin tam üyeliğinin gerçekleşmesi için gerekli iradeyi göstermelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.