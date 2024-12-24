Ankara\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Ankara- Samsun yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan B.Y.'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.