Ankara'da İftar Buluşmasında Kucaklayıcı Mesajlar

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, aralarında DİSK Emekliler-Sen, Veteriner Hekimleri Odası'nın da bulunduğu sendika, federasyon ve sivil toplum kuruluşları ile iftarda bir araya geldi.

Ankara Kent Konseyi'nde (AKK) düzenlenen iftara, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın yanı sıra ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, eski Devlet Bakanı Zeki Sezer, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, sendika, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Yavaş, iftar öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hep arzu ettiğimiz şey, her kesimden, her yaştan herkesin yan yana gelebilmesi, zaten Mustafa Kemal Atatürk'ünn bize emanet ettiği Ankaramızın en büyük özelliği. Çünkü Başkentte bugün Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar var ve hep birlikte burada bir arada kardeşçe yaşıyoruz. Yine Başkent olması hasebiyle, burası, özellikle bugün yemek yediğiniz yer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yapımına da nezaret ettiği önemli bir alan. Dolayısıyla burayı bu tür etkinliklerde kullanmak suretiyle sürekli olarak hem cumhuriyetin kuruluşunu unutmadan, nasıl, hangi şartlarda kurulduğunu unutmadan buraları canlı tutuyoruz. Çünkü 200, 300 metre yukarıda hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk meclisimiz var. Buralar önemli alanlar, bizim kentimizin hafızaları.

"Hiç kimseyi ayırmayan bir yönetimle iş başında çalışmaya çalışıyoruz"

Bugün burada kent konseyinin başardığı gibi bizler hepimiz bir göreve seçildikten sonra, herkesi kucaklayan, hiç kimseyi ayırmayan bir yönetimle iş başında çalışmaya çalışıyoruz. Bu arada tabii ki 'benim yaptığım her şey doğrudur, ben her şeyi bilirim' diye hiçbir zaman iddialı olmadık. 'Başkasının aklına, Ankara'da yaşayan herkesin Ankara için sözü olan, fikri olan herkesin aklına ihtiyacımız var' diyerek bu kent konseyini oluşturduk. Dolayısıyla Ankara'yı da yönetirken sizlerin akıllarına ihtiyacımız var. Herkesin kendi temsil ettiği grup itibarıyla bize önerecekleri, ayrıca tenkit edecekleri, yol gösterecekleri fikirlerine ihtiyacımız var. Bunu da inşallah kent konseyi vasıtasıyla yapıyoruz. Burada her fikirden insan var, her meslekten insan var. Böyle bir zenginliği inşallah ülkemizin her yerinde görürüz. Bizi ayıran, suni ayrımların hepsini reddediyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Hepimiz Türk milletinin birer yurttaşıyız, vatandaşıyız. Bu bilinçle inşallah bu yüzyılı aşkın Cumhuriyetimizi nice yüzyıllara hep beraber eriştireceğiz."

"Kamplaşmayacağız, bölünmeyeceğiz. Ayrılıklarla değil, müştereklerle bir araya geleceğiz"

Halil İbrahim Yılmaz da Ankara'nın öneminden ve değerinden bahsederek, "Biz kültürü, tarihi, dili, inancı, 72 göbek iç içe girmiş, farklılıkları birbirine harç olmuş, onlarca medeniyetin kendine yurt seçtiği bir kentin ayrıcalıklı sakinleriyiz" dedi.

İnsanlığın her türlü halini, medeniyet potasında savaşlarıyla, barışlarıyla, kavgalarıyla, kucaklaşmalarıyla defalarca eritmiş, yeniden dirilmiş bu topraklara, atalarına duydukları sorumluluk ve aidiyet duygusuyla çalışmaktan asla geri durmayacaklarını belirten Yılmaz, "Kamplaşmayacağız, bölünmeyeceğiz. Ayrılıklarla değil, müştereklerle bir araya geleceğiz. Bugünlerde bize yurt olmuş, gelecekte de yurt olacak bu kentin tam ortasında, sivil toplum kuruluşlarının bir makam değil, koltuk değil, adanmışlık olduğunu haykıracağız. Hitap ettiğimiz kesimlerin kentin, toplumun kalbini temsil ettiğini ilan edeceğiz. Makamın değil, krizin değil, iyiliğin bekçisi olacağız. Kendine değil, kentine çalışan bir aşkla hayatımıza devam edeceğiz" diye konuştu.