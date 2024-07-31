Ankara'da İsmail Heniyye için dua edildi

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, İsmail Heniyye'nin Filistin'deki öncülleri gibi şerefli, haysiyetli bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Heniyye'nin, halkını İsrail'den korumak için göğsünü siper ettiğini ifade eden Yalçın, bugün dünyanın her yerinde onurlu, vicdanlı insanların İsrail'e karşı meydanlarda olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulduğunu anımsatan Yalçın, dünyaya demokrasi, insan hakları dersi vermeye çalışanların nasıl sınıfta kaldıklarının, 40 bin insanı katleden bir soykırımcının nasıl alkışlandığının hep birlikte görüldüğünü vurguladı.

Yalçın, cuma günü Heniyye için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılacaklarını, 3 Ağustos'ta ise Heniyye'nin daha önce yaptığı çağrısı dolayısıyla alanlarda olacaklarını bildirdi.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Başkanı Salih Turhan da İsrail ve destekçisi ABD'nin Müslümanların dağınıklığından güç aldıklarını söyledi.

Daha sonra Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Heniyye ve tüm Filistinliler için dua etti.

Programa eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da katıldı.