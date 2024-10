Ankara\'da "İsrail\'in Yalanları" başlıklı panel düzenlendi

Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara'da " İsrail'in Yalanları (The Lies of Israel)" başlıklı panel düzenlendi.

İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen panelin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görev yapan doktor Fadia Malhis yaptı.

Moderatörlüğünü Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay'ın üstlendiği "Yalanlara Karşı Tanıklıklar" başlıklı ilk oturuma, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Euro-Med Başkanı Dr. Rami Abdu, Gazeteci Rahma Zein ve Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit katıldı.

Panelde konuşan Abdu, "Dünyanın şu ana kadar görmüş olduğu en sert despot eylemlerle" karşı karşıya kalmış Filistin halkından selam getirdiğini belirterek, "Herkes biliyor ki baktığımızda herhangi bir çatışma, herhangi bir savaş bunca yalana hiçbir zaman şahit olmamıştır." dedi.

İsrail'in Filistin'e saldırılarının "soykırım" olduğunu belirten Abdu, 7 Ekim 2023'ten bu yana iki çekincesi olduğunu ve bu çekincelerin ilkinin İsrail'in "yalanlarla" saldırıları daha da ileri götürmesi, ikincisinin ise bu "yalanların" nasıl belgelendirilebileceği ile ilgili olduğunu söyledi.

Abdu, İsrail'in yalanlarının ortaya çıkarılmasında büyük rol oynayan "İsrail'in Yalanları" paneli için İletişim Başkanlığına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının, İsrail'in yalanlarının bertaraf edilmesinde çok büyük emeğe sahip olduğunu belirten Abdu, Avrupa'daki birçok uluslararası medya kuruluşunun yaptıkları haberlerle İsrail'in yanında yer aldığını hatırlattı.

"70 yılı aşkındır faaliyet gösteren bir propaganda makinesiyle karşı karşıyayız"

Gazeteci Zein de, İsrail-Filistin meselesini "tarihte bir değişim" şeklinde nitelendirerek, "Herkesin oynayacağı bir rolü var." dedi.

İsrail'in Filistin'in yanında duran insanların "umudunu yitirmiş ve zayıf bir mentalitede" olmasını istediğini belirten Zein, "Bu noktada çok önemli bir rol oynamanız gerektiğini hissetmeniz gerekir." diye konuştu.

Zein, "70 yılı aşkındır faaliyet gösteren bir propaganda makinesiyle karşı karşıyayız" diyerek, "İsrail'in yalanlarla çok güçlü olduğu algısını yarattığını" belirtti.