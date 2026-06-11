Ankara\'da Kadın Cinayeti Davası Başladı

ANKARA'da bir süre birlikte yaşadığı Gülhan Taş'ı (30) sokak ortasında 21 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Say'ın (38), 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen yıl 8 Aralık'ta meydana geldi. Apart otelde çalışan Gülhan Taş, sabah işe gitmek için evden çıktığında, 2 yıl önce yaklaşık 3 ay birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı Mehmet Say'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 21 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Gülhan Taş, ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Taş, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından Mehmet Say tutuklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Mehmet Say'ın, Gülhan Taş'ın otomobilinin camını küçük bıçak yardımıyla kırdığı, bıçağın aracın içine düştüğü, Gülhan'ın araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü belirtildi. Say'ın bu sırada cebindeki daha büyük kesici aletle Taş'a saldırmaya ve yaralamaya başladığı aktarıldı. Mehmet Say'ın Gülhan Taş'ı yaraladıktan sonra 2'nci kez kesici aletle saldırdığı ve kaçtığı belirtildi. İddianamede; otopsi raporuna da yer verildi. Raporda, Gülhan Taş'ın vücudunda toplam 21 kesici ve delici alet yarası bulunduğu belirtildi. Savcılık, Mehmet Say hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Mala zarar verme' suçundan da 4 yıla kadar hapis talep etti.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Say bulunduğu cezaevinden getirilirken, Gülhan Taş'ın ailesi, yakınları ve taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

Sanık Say savunmasında olay günü bilincinin yerinde olmadığını öne sürerek, "Bilincimi tamamen kaybetmiştim. Olay sırasında kendi parmağımı kestim. O gün son kez Ankara'dan Kayseri'ye gideceğimi söylemek için gitmiştim. Değerli ve kıymetli eşyalarımı almak için oraya gitmiştim. Konuşabilmek için arabasına yaklaştım. Arabasının içine kendini kilitledikten sonra bana küfür etmeye başladı. Daha sonra arabayla kaçmaya çalıştı. Benim her zaman arabamda bulunan küçük bir bıçak vardı. Cam kırma aparatı ve emniyet kemeri kesme özelliği olan bir bıçaktı. Ben sadece kolyemi ve rahmetli babamdan kalan yadigar altın yüzüğümü ondan istiyordum. Bazı eşyaları götürmüş, bazılarını götürmemişti. Olay anında arabayla kaçarken kendisinden altınlarımı ve ziynet eşyalarımı geri vermesini istedim. Bunun üzerine ağır küfürler etti. Ben de bunun üzerine camı kırdım. Kaçmaya çalışırken bana hakaret etmeye devam etti. O anda artık dayanamadım. Kendimde değildim. Parmağımı da o sırada kestim. O gün yaklaşık 35 saattir yemek yememiştim. Kamera görüntülerinde de görülebileceği üzere ayağım kayarak düştüm. Olaydan önceki gece, Gülhan'ın arkadaşı Aybüke ile evim çok yakın bu nedenle gece kendisini gece kulübünden çıkmış bir şekilde gördüm bir erkekle. O gece park halinde duran arabasının ön lastiklerini patlattım. Aybüke beni tehdit ediyordu bu nedenle büyük bıçağı taşıyordum" dedi.

'BİR GECE ÖNCE GÜLHAN'IN ARACININ LASTİĞİNİ PATLATILMIŞTI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Gülhan Taş'ın arkadaşı Aybüke Erdoğan ise "Bir gün önce Gülhan'la ve arkadaşlarımla dışarı çıkmıştım. O gece Mehmet Say'ı evimin oralarda gördüm. Döndüğümüzde aracımızın lastiğinin patlatıldığını gördük. Ertesi gün işe gittiğimde olay gerçekleşti. 2 yıl boyunca sanık Mehmet Say Gülhan'ın peşini hiç bırakmadı. Hediyeleri geri göndermesine rağmen kabul etmedi. Barışmak istediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden sürekli taciz etti. Gülhan'ın özel fotoğraflarını paylaştı" dedi.

'KARŞI TARAFIN ARACINA ZARAR VERDİĞİ DOĞRUDUR'

Sanık avukatı Enes Kara ise "Müvekkilim ile karşı taraf 2023 yılında bir site üzerinden tanışmıştır. Daha sonra bu ilişki duygusal bir ilişkiye dönüşmüştür. Taraflar arasında birçok kez ayrılık ve barışma yaşanmıştır. Müvekkilim Kayseri'den Ankara'ya taşınırken evlerini satmış ve elde edilen paralar kendi hesaplarına geçmiştir. Karşı tarafa çeşitli hediyeler almıştır. Müvekkilimin olaydan bir gün önce karşı tarafın aracına zarar verdiği doğrudur. Lastiği patlatmış ve depoya su koymuştur. Olay günü karşı tarafı başka kişilerle birlikte görünce sinirlenmiş ve bu eylemleri gerçekleştirmiştir" sözleri ile savundu.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkemede, Aile ve Sosyal Hiizmetler Bakanlığı avukatı şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talepleri olduğunu söylerken, Gülhan Taş'ın ailesinin avukatı sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE DHA'YA ANLATMIŞTI

Gülhan Taş'ın, saldırıdan önce 22 Eylül 2024'te DHA'ya verdiği röportaj ortaya çıkmıştı. O zaman e-ticaret işiyle uğraşan Gülhan Taş, röportajında Mehmet Say'ın ısrarla kendisini takip edip, tehdit ettiğini, birçok defa alınan uzaklaştırma kararına rağmen kendisine ulaşmaya çalıştığını anlatmıştı. Gülhan Taş, Mehmet Say'ın cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler alıp, banka hesabına para göndererek kendisine ulaşmaya çalıştığını, ulaşamayınca da aldığı hediyeler için icra takibi başlatıp, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdiğini söylemişti. Gülhan Taş o dönem yaşadıklarını, "Uzak mesafe ilişkisiydi, 3 ay kadar sürdü; ama kişinin normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldı. Ben istemediğim halde birçok hediye, birçok kez ısrarla banka hesabıma para gönderimi yapıyordu. Çok fazla cinsel içerikli konuşmalar üzerinde baskı kuruyordu. Ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma, yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı ilişkimi bitirdim. Beni tehdit etmeye devam etti. 'Azabım mazoşitliğimden daha beter olacak, tanrılarınız yardım bile edemeyecek' paylaşımı yapmış. Her yerden engelli olduğu halde bana mail yoluyla ulaşıyordu. Mailden ulaşamazsa hesabıma para gönderip açıklama kısımlarına mesajlar bırakıyordu. Barışma ümidiyle oturduğum siteye taşındı. Şu an koruma kararı çıkarttırdığım bir kişiyle aynı sitede yaşıyorum. ve sürekli benim kapımın önünden geçerek bana hala mesajlar atmaya devam ediyor" ifadeleriyle anlatmıştı.