Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada

18.08.2025 17:30  Güncelleme: 19:05
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şahıs, kendisini aracına almayan taksicinin durağına kılıçla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda durakta bulunan 70 yaşındaki görevli ağır yaralanırken, gözaltına alınan saldırgan ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde İmam Alim Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağını arayan Görkem K., evine taksi istedi.

TAKSİ DURAĞINA KILIÇLI SALDIRI KAMERADA

Bir süre sonra adrese giden taksici,Görkem K.'nin elinde kılıç görünce geri döndü. Bunun üzerine saat 07.30 sıralarında durağa gelen Görkem K., burada görev yapan 70 yaşındaki Ceylan Özaydın'a kılıçla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da Kılıçlı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden ve kolundan yaralanan Ceylan Özaydın, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğum bakım servisinde tedavisi devam eden Özaydın'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüpheli Görkem K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 'kasten yaralama' başta olmak üzere 6 farklı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Görkem K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Kılıçlı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

TUTUKLANDI

24 yaşındaki Görkem K., burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

