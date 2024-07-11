Ankara'da Mine Nur Ala cinayeti davasında sanığın tutukluluğu devam edecek

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Mine Nur Ala'yı öldürmekten yargılandığı davada, sanık Emrah Ala'nın tutukluluk halinin devamına ve "cezai ehliyeti"nin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verdi. Öldürülen Mine Nur'un avukatı Çisel Demirkan, cinayetten kısa bir süre önce sanık Emrah Ala'nın Mine'yi "Seni asla kimseye yar etmem" diye tehdit içerikli paylaşımını mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, sanığa bu paylaşımını sordu. Sanık, "Bu paylaşımları hatırlamıyorum" dedi.

Ankara'da Emrah Ala isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Mine Nur Ala'yı 10 Aralık 2023 tarihinde öldürmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Ala hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Mine Nur Ala'nın ailesi, yakınları ve avukatları ile tutuklu sanık Emrah Ala ve avukatı katıldı.

"Psikolojim bozuktu, pişmanım..."

Duruşmada sanık Emrah Ala, "Olay günü Mine Nur 'seninle görüşmem lazım' dedi. Daha sonra İmrahor'da arabayla giderken eşim araba kullanmak istediğini söyledi. Ben arabayı verdim. O sırada ben de onu videoya çektim amacım şirinlik yapıp barışmaktı. Bu duruma sinirlenen eşim çantasındaki bıçağı çıkartarak 'benden boşanacaksın', 'hayatımda başka biri var, senden ayrılacağım', 'sen adam mısın diyerek yüzüme tükürdü'. Elindeki bıçakla bana vurmaya çalıştı. Ben kendimi savundum. Zaten psikiyatri tedavi görüyorum, psikolojim bozuktu. Kendimi kaybettiğim için olayı daha fazla hatırlamıyorum. Pişmanım. Benim 'kasten öldürmek' gibi niyetim yoktu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa emniyetteki ifadesinde hatırlatarak, "çelişki var" dedi. Sanık Emrah Ala, emniyette verdiği ifadeyi hatırlamadığını söyledi.

Mine Nur Ala'nın aile avukatı Çisel Demirkan, "Sanığın ifadesine katılmıyoruz. Emniyetteki ifadeleri ile çelişiyor. Mine yıllarca şiddet görmüştür. Mine'nin yardım çığlığı duyulmadı. Mine boşanmak istediği için öldürüldü. Sanık, Mine'yi planlayarak ve kasten öldürmüştür. En üst sınırdan cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"Seni asla kimseye yar etmem"

Avukat Demirkan duruşmada, cinayetten kısa bir süre önce sanık Emrah Ala'nın Mine'yi tehdit içerikli paylaşımlarını mahkeye sundu. Emrah Ala'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Seni çok sevdim, seni asla kimseye yar etmem, bunu bil. Ben çok acılar çektim, senin yüzünden 9 ay çektim. Beni çileden çıkarttınız, 9 ay kafayı yedirttiniz bana. Canım karıcım beni herkese kötü gösterdin. Ruh hastası, kafasından kuran, şizofren dedin. Sana karşı ihanetim olmadı. Seni hep sevdim hatta herkese seni sevdiğimi söyledim. Herkes biliyor ama siz beni çileden çıkarttınız, eve almadın, bana uzaklaştırma verdin. Hep sustum, katlandım ama annen ve Maviş abla yuvamızı yıktı. Bana acılar çektirdi, o yüzden seni yar etmem kimseye." Mahkeme heyeti, sanığa bu paylaşımlarını sordu. Sanık, "Bu paylaşımları hatırlamıyorum."

Tanıklar dinlendi

Sanığın ardından tanıklara söz verildi. Olay yerinden geçen tanık vatandaş, "Aracın yanından geçerken 'sıkıntı mı var' diye sordum sanık 'yok dedi'. Daha sonrasında bir kadın elinin cama vurduğunu gördüm. Olayı polise bildirdim" dedi. Mine Nur Ala'nın apartmanında oturan diğer tanıklar ise Emrah Ala'nın Mine Nur'a şiddet uyguladığını söyledi.

Mine Nur Ala'nın annesi Döndü Esen de "Sanık kızıma defalarca bıçakla saldırdı. Kızımı öldürmeye yönelik tehditlerde bulunuyordu. Sanıktan şikayetçiyim. Sanığın kardeşi bana 'bu kızınızı öldürecek, kızını bundan ayır' dedi" ifadesini kullandı. Mine Nur Ala'nın kardeşi Emel Mutlu ise "Sanık Emrah Ala sürekli kardeşimi tehdit ediyordu, kardeşime sürekli şiddet uyguluyordu. Defalarca karakola gidip şikayetçi olduk. İnsan çocuklarının annesine bunu yapabilir mi?" diye konuştu.

Sanık Emrah Ala'nın kardeşi Tayfun Ala da duruşmada dinlendi. Ala, "Kardeşimi kış olunca eve alıp, yaz olunca sokağa atıyorlardı. KADES uygulmasına asılsız ihbarlar yaraparak uzaklaştırma kararı aldılar. Emrah Ala asla şiddet uygulamadı. Kardeşimin haksız olarak linç edilmesine gönlüm razı değil" dedi.

Mahkeme heyetinin talebi üzerine olay anına ait bıçak ve Mine Nur Ala'ya ait çanta duruşmaya getirilerek, incelendi. Mahkeme heyeti, sanık Emrah Ala'nın tutukluluk halinin devamına ve "cezai ehliyeti"nin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) rapor istenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 26 Eylül 2024'e ertelendi.

"Adalet istiyorum"

Duruşma öncesi Mine Nur Ala'nın ailesi ve CHP Ankara milletvekileri, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Mine Nur Ala'nın yakını, "Niye kadınlarımız ölüyor? Kadın, anne değil mi? Biz anayız ya. Biz adelet istiyoruz adelet. 'Adaletin kestiği parmak acımaz' diyorlar cok şeyi de acıtıyor" derken; Mine Nur Ala'nın annesi Döndü Esen ise "O bir kişiyi değil üç kişi öldürdü. Torunlarım 'anne' diye yastıkları tutuyor, adalet istiyorum yılmayacağım, yıldıracağım" diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, şunları söyledi:

"İşte Türkiye'deki kadın manzaraları... Bu cezalara eğer gerçekten hakkıyla gereken verilmediği müddetçe bu caydırıcı ceza oranları belirlenmediği müddetçe kadınlar daha çok öldürülecek erkeklerde buna meyil edecekler evet bugün bu isyanı duydunuz ve halen bu ülkede her gün yüzlerce, onlarca kadın öldürülüyor ve bu kadın cinayetlerine dur diyecek olan iktidar ne yazık ki aksine kravat taktı diye, takım elbise giyindi diye veya karşısında başka bir laf duydum da bundan yaptım diye bunları hafifletici sebep olarak görüp tekrardan o insanları toplum içerisine bırakıyorlar. Biz kadınlar olarak bu ülkedeki kadınların geleceği adına sağlıklı bir gelecek adına hep birlikte bu mücadelenin içinde olacağız CHP milletvekilleri olarak da kadınlarımız yanındayız artık kadınlar öldürülmesin kadınların öldürülmesine dur demek için de toplumsal olarak biz bu mücadeleden iktidar partisinden de destek bekliyoruz."

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman da "Çocuklarımızı koruyamıyoruz, kadınlarımızı koruyamıyoruz, yaşlılarımızı koruyamıyoruz, sağlıkçılarımızı koruyamıyoruz. Bu şiddet ortamı cezasızlık kültüründe daha da giderek besleniyor. Buna da 'dur' demenin en temel yolu önce herkese eşit adaletin sunulması ve bu şiddet kültürünün herkesin kendi yönetimiyle olayları çözme kültürünün ortadan kalkması CHP milletvekilleri olarak hem kadınların hem çocukların, hem yaşlıların hem de kırılgan olan tüm grupların yanında olmaya devam edeceğiz ve adalet yerini bulana kadar bu mücadelemiz sonun kadar sürecek" ifadesini kullandı.

"Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın"

"Boşanmak istediği erkek tarafından vahşice katledilen Mine Nur için buradayız" diyen Avukat Çisel Demirsakallı, şöyle konuştu:

"2 çocuk annesi Mine Nur 10 Aralık 2023 tarihinde Emrah Ala kişi tarafından katledildi. Bizler biliyoruz ki kadınlara reva görülen şiddetin, cinayetin, tacizin, tecavüzün asıl sebebi bu düzen. Bizleri, kadınlarımızı eve kapatmak isteyen, eşi değilse babası, babası değilse abisine emanet edilecek bir varlık olarak gören, kadınların kendi hayatlarını kurmalarını, yaşamalarını hak olarak görmeyen içinde bulunduğumuz düzenin ta kendisidir. Kadın Dayanışma Komiteleri ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak; kadınların eşit ve adil bir şekilde yaşamaları için, sırf kadın olduğu için baskı görmemeleri için, öldürülmeden, tacize-tecavüze uğramadan, şiddet görmeden yaşama hakkını sonuna kadar savunmak için ülkemizde kadınlara uygulanmak istenen baskı ve şiddetin karşısında durmak için buradayız. Aksini düşündüğümüz her yerde ve her koşulda kadınları himaye altına alma, elinin kiri olarak görme gayesi içinde olanlara inat sonuna kadar var olacağız ve eşitlik mücadelemize devam edeceğiz. Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın."