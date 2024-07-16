Ankara'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölüm - Son Dakika
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Ankara'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölüm

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, husumetli olduğu kişi tarafından başından silahla vurulan 21 yaşındaki Ulaş Birliker hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan soruşturma sonucunda zanlılar yakalanarak tutuklandı. Bugün ise olayın yaşandığı mahallede bazı iş yerleri saldırıya uğradı ve güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

16.07.2024 22:29
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde başından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583 Sokak'ta 21 yaşındaki Ulaş Birliker, husumetli olduğu E.K. tarafından başından silahla vuruldu.

Sağlık ekiplerince Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Birliker, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı E.K. ile C.Y'yi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bugün ise kalabalık grup tarafından mahalledeki bazı iş yerleri saldırıya uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, ilçe emniyet müdürlüğü, polis özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce mahalleye giriş çıkışlar kapatılırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekiplerince olaya ilişkin yapılan çalışmada bugün de K.Ö. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yenimahalle, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölüm - Son Dakika

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