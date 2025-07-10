Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti - Son Dakika
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Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

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Ankara\'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli\'yi kabul etti
10.07.2025 15:48
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Ankara\'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli\'yi kabul etti
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PKK'nın silah bırakacağı gün giderek yaklaşırken Ankara sürpriz bir görüşmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti.

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın cuma günü silah bırakması beklenirken Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli kabul ettiği görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleşti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEM MADDESİ "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Görüşmenin ana gündem maddesinin Terörsüz Türkiye süreci olduğu aktarıldı. Gelinen son aşama, olası güvenlik planlamaları ve siyasi yol haritası masaya yatırıldı.

Öte yandan; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye mesajı vererek "Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ CUMARTESİ SABAHI TARİHİ BİR AÇIKLAMA YAPACAK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün akşam katıldığı canlı yayında Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumartesi gününü işaret eden Çelik, "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi.

İŞTE GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER

Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye, Beştepe, Güncel, Ankara, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 19921992**:
    körler sağırlar birbirini ağırlar 12 20 Yanıtla
  • krdg85:
    evet her zaman ki gibi bahçeliye ilerleyen tarihte ne konuşacağının talimatı veriliyor 12 16 Yanıtla
  • 123123As:
    Dünya takip ediyor bu bulusmayi . Reis ve CcC Reis çok tehlikeli 7 13 Yanıtla
  • Sk 06:
    iki bunakk 3 9 Yanıtla
  • 1616:
    sarayın sözcüsü bahçeli. Ne konuşması gerektiğinin talimatını alıyor 0 1 Yanıtla
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