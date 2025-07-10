Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın cuma günü silah bırakması beklenirken Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli kabul ettiği görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleşti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Görüşmenin ana gündem maddesinin Terörsüz Türkiye süreci olduğu aktarıldı. Gelinen son aşama, olası güvenlik planlamaları ve siyasi yol haritası masaya yatırıldı.
Öte yandan; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye mesajı vererek "Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün akşam katıldığı canlı yayında Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumartesi gününü işaret eden Çelik, "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti - Son Dakika
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