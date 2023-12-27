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Ankara'daki bazı STK'lar gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Ankara'daki bazı STK'lar gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu

Başkentte düzenlenen Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'ne katılanlara yönelik sosyal medyadaki sözleri nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Adliyesi önünde toplanan grup, suç duyurusu dilekçesini sunmadan önce basın açıklaması yaptı. Suç duyurusu dilekçeleri, Altaylı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve Türk milletini aşağılama suçlarından hazırlanmıştır.

Ankara\'daki bazı STK\'lar gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
27.12.2023 - 13:40,
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Başkentte 24 Aralık'ta düzenlenen "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi"ne katılanlara yönelik sosyal medyadaki sözlerini nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Adliyesi önünde toplanan, Ankara 2 No'lu Baro üyesi avukatlar, Memur-Sen, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sunmadan önce basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Altaylı'nın mitinge katılanlar hakkında sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yalçın, "Bunu asla sineye çekecek değiliz. STK olarak üyelerimizle suç duyurusunda bulunacağız. Hukuk önünde kesinlikle hesabını soracak, hakkımızı arayacağız. Biz İsrail'e destek çıkmaya çalışan, şehitlerimiz üzerinden hassasiyet gösteriyormuş gibi olanların farkındayız. İsrail'e sponsor olan tüm ürünleri tüm firmaları boykot etmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ise Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmasının sosyal medyada küçük düşürülmeye çalışıldığını bunun da kendisine gazeteci diyen kişiler eliyle yapıldığını ifade etti.

Aylar, "Gerek Fatih Altaylı gerekse onun gibi hareket eden, insanımıza hakaret eden, Gazze'yi sahip çıkılmaz hale getirmeye çalışan bu tarz insanlara karşı hukuk önünde hesap sormak için bir hareket başlatıyoruz." diye konuştu.

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de vahşice bir katliam gerçekleştirdiğini, İsrailli yetkililer hakkında baro olarak hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını hem de Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduklarını hatırlattı.

Hafif, 24 Aralık Pazar günü Ankara'da Anadolu Meydanı'nda yüz binden fazla vatandaşla Gazze'de yaşanan İsrail zulmünü ve Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısını lanetlemek, şehitleri anmak için bir araya geldiklerini anımsattı.

Mitinge bir çok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun katıldığını belirten Hafif, şunları söyledi:

"Biz o gün Irak'ın kuzeyi ve Pençe Kilit harekatı bölgesinde hayatını kaybeden şühedamız için, yarım asırdır topraklarını savunan Filistinli şehitler için yürüdük. İstiklal Marşımızı okuduk, terörü lanetledik, şehitlerimiz için dualar ettik. Mitingin ardından 25 Aralık'ta Fatih Altaylı tarafından sosyal medyada yayınlanan mülakatında mitinge katılan Ankaralı vatandaşlarımıza yapılmış olan hakaretleri kabul etmiyoruz. Yapılan eylem sadece hakaret değil aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek türden açıklamalar barındırmaktadır ve yapılan sorumsuz bir davranıştır. Hiç kimse gazeteciliğin arkasına sığınarak Türk milletini birbirine düşürmeye çalışamaz."

Açıklamanın ardından Altaylı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Türk milletini aşağılama" suçlarından hazırlanan suç duyurusu dilekçeleri savcılığa iletildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ankara'daki bazı STK'lar gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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