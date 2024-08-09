9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş - Son Dakika
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9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulanların yakınları uyuduğu öne sürülen şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini belirterek "Bize şoför yardımcısı böyle söyledi. Başka da bir bilgimiz yok" dedi.

09.08.2024 11:43  Güncelleme: 12:16
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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Kazadan yaralı kurtulanların yakınlarından şoförle ilgili vahim bir iddia ortaya atıldı.

"BİZE ŞOFÖRÜN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Hastanede yakınını ziyarete gelen bir kişi, uzatılan mikrofona "Yaralımızın bilinci kapalı. Şoför yardımcısı ile görüştük. Bize şoförün kalp krizi geçirdiğini söyledi. Bizim aldığımız bilgi bu şekilde" ifadelerine yer verdi.

VALİ ŞAHİN: FREN İZİ YOK, ŞOFÖR UYUMUŞ OLABİLİR

Ankara Valisi Vasip Şahin, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada " İzmir'den Ağrı'ya seyahat eden otobüs firması. Köprünün beton ayağına çarpıyor. 9 vatandaşımız vefat etti, 26 da yaralımız var. Çalışmalar devam ediyor. Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir. Detaylı çalışmalar devam ediyor" dedi.

"SELEKTÖR YAPTIK, KORNAYA BASTIK DUYMADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa çelik: Şoförün hayatını bitirirler. Can emanet edilmiş insanların dikkatli olmaları lazım. Sonra pişman ederler adamı. Biraz ciddiye alın su hayatı 11 18 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Olabilir kalp kırizi başka türlü mümkün olmayacak bir kaza Rabbim tekrardan korusun Ölenlere Rahmet yaralılara şifalar diliyorum 16 2 Yanıtla
  • Ankara null: hay senin yaptigin habere... 6 5 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: uzun yol şoförü tecrübeli olur bu rahmetli şoförü o tireksiyon başına kim oturtdursa ölenlerin günahını alsın ölenlerin hepsinin mekanı cennet olsun 3 6 Yanıtla
  • Seyyidali Can: 11 ölü 3 3 Yanıtla

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