Ankara'daki Yangında 3 Kişinin Ölümü İçin Dava

08.05.2026 13:05
Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangın davasında mahkeme duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği 26 katlı binadaki yangına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederken, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun dosyaya gelmemesi nedeniyle duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bulunan 26 katlı bir binanın 10'uncu katında geçtiğimiz yıl 12 Temmuz'da çıkan ve biri bebek 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan müteahhitler Bedri Yaşar ile Kadir Dursun, inşaat mühendisi İbrahim Konca, yapı denetim şirketi sahibi Yavuz Selim Karaman'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, hakkında ifadeye yönelik yakalama kararı bulunan Mustafa Yazar'ın ifadesinin alındığını, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkereye ise henüz yanıt gelmediğini açıkladı.

MÜŞTEKİ ŞAHİN: "OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLANLAR YALAN BEYANLARLA SÜRECİ UZATIYOR"

Yangında eşi ve 3,5 aylık çocuğunu kaybeden müşteki Mustafa Şahin, sanıkların çelişkili beyanlarla süreci uzattığını savunarak, "Adaleti aramaya geldik ancak hala bir ilerleme kaydedilemedi. Oğlumun ölümüne sebep olan kişiler, verdikleri yalan beyanlarla süreci uzatıyor. 3,5 aylık çocuğumu ve eşimi kaybetmeme rağmen bu insanlar utanmadan konuşabiliyor. Mahkemenin bir an önce sonuçlanmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"RUHSATI OLMAYAN BİNA KULLANIMA AÇILDI"

Şahin, binanın oturma ruhsatı olmadan iskana açıldığını ve elektrik bağlandığını belirterek, "Hiçbir şeyi düzgün yapmamışlar, sonra da 'biz bilmiyorduk, görmedik' diyorlar. Ruhsatı olmayan bir binanın kullanıma açıldığı belli. Suçu bulunan tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCIDAN BİLİRKİŞİ TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan tutuksuz sanık Fikret Artan ise yangının yayılmasına neden olduğu iddia edilen tadilat işlemleriyle ilgili inceleme yapılmasını talep ederek, "Yangının çıktığı gün Iğdır'daydım. Yakalama kararı henüz çıkmamıştı, kaçabilirdim. Ben memleketimden asla kaçmam" dedi.

Sanık Bedri Yaşar da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bize suçlu muamelesi yapılmasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Kadir Dursun, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adli kontrol şartlarının hafifletilmesini talep ederken; Yavuz Selim Karaman ekonomik gerekçelerle adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. İbrahim Konca ise adli kontrolü ihlal etmediğini savunarak tedbirin kaldırılmasını talep etti.

ENERJİSA'YA MÜZEKKERE YAZILACAK

Duruşmaya ara verilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada eksik rapor bulunduğunu belirterek Adli Tıp Kurumu'ndan görüş beklenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Enerjisa'ya müzekkere yazılarak dairelerin günlük ve saatlik elektrik kullanım miktarlarının sorulmasına hükmetti. Apartman görevlisi tanık Ö.Ö.'nün bir sonraki celsede yeniden dinlenmek üzere hazır edilmesine karar veren mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Dava 3 Temmuz'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, binanın şaft boşluğundan geçen elektrik iletim hattının metal gövdesinin 10'uncu kat seviyesinde deformasyona uğradığı, yangının aşırı ısınma ve gevşek bağlantı nedeniyle meydana gelen "şase patlaması" sonucu başladığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, yüklenici firma müteahhidi, asansör bakım firması sahibi, site yöneticisi ve yapı denetim şirketi sahibinin de aralarında bulunduğu 13 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Kaza, Son Dakika

