Ankara, İzmir Caddeleri'ni Yeniledi: Modern Bir Görünüm Kazandırıldı

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir 1 ve 2 caddelerini kentsel tasarım projesiyle yeniledi. 11 bin 300 metrekarelik alanda, 106 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla caddeler, daha modern ve estetik bir görünüme kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle Başkent'in çehresini değiştirmeye devam ediyor. Kentin en yoğun ve hareketli noktalarından İzmir 1 ve 2 Caddeleri, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile ANFA Genel Müdürlüğü tarafından 106 milyon TL bütçeyle gerçekleştirilen kentsel tasarım projesinin tamamlanmasıyla yeni yüzüne kavuştu.

"İzmir 1 ve 2 Caddeleri Kentsel Tasarım" projesi kapsamında, toplam 11 bin 300 metrekarelik bir alanda sert zemin döşemesi yapıldı. Zemin döşemesinde kullanılan küp ve granit taşlarla caddelerde daha dayanıklı ve çağdaş yüzeyler oluşturulurken, bin 500 metrekare yeni yeşil alanla da caddelere daha ferah ve doğal bir görünüm kazandırıldı. Proje kapsamında caddelerde yaklaşık 2 bin 800 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca, 148 adet olmak üzere 8 farklı türde ibreli ve geniş yapraklı ağaç ile 3 bin 744 adet, 33 farklı çeşitten oluşan çalı türü de caddelere dikildi.

Caddelerin güvenliği ön planda tutuldu

Vatandaşların bölgeyi günün her saati güvenle kullanabilmesi için caddelere 745 katener aydınlatma armatürleri ve 105 aydınlatma direği yerleştirildi. Sosyal alanları da içeren projede, 30 yeni oturma grubu, 1'i ışıklı olmak üzere toplam 4 süs havuzu, amfi alanı ve çeşitli büyüklüklerde 5 büfe Ankaralıların hizmetine sunuldu. Caddeye bir de dünya heykeli eklenen projede, güvenliği sağlamak amacıyla 25 sabit ve 7 hareketli güvenlik kamerası kuruldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürü Mehmet Karabayır, "İzmir 1 ve 2 Caddeleri Kentsel Tasarım Yapım İşi kapsamında yürüyüş yolları, sert zemin kaplamaları, yeşil alanlar, güvenlik kamera sistemleri, görsel aydınlatma sistemleri, özel yapım havuzlar, oturma grupları, büfeler ve heykellerin imalatları tamamlanmıştır. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte Ankara'mızın en işlek caddelerinden olan İzmir 1 ve 2 Caddeleri Başkentimize kazandırılmıştır" dedi.

"Bu dönüşüm projeyle burada ticari hareketlilik başlayacak"

Kızılay İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yavuz projeye dair memnuniyetini, "Çok sevinçliyiz, çok keyifli bir çalışma oldu. Başarılı bir proje tamamlandı. En büyük sevinç kaynaklarımızdan bir tanesi de bu dönüşüm projeyle burada ticari hareketlilik başlayacak. Bugün esnafı gezdiğimizde 'Çok sağ olun' diyorlar, hem belediye yetkililerine hem de Mansur Başkan'ımıza teşekkür ediyorlar. Çünkü uzun zamandır bu bölgeye dokunulmamıştı. Ama Mansur Başkanla bu bölgeye dokunularak başarılı, keyifli bir proje gerçekleştirildi. Biz esnaf ve iş insanları olarak memnunuz" diye konuştu.

Esnaf, yenileme çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

-Fatih Nalbant: "İzmir Caddesi Ankara'nın kalbi, göbeği, merkezidir. Kaliteli esnafların olduğu bir yerde kaliteli bir cadde olması gerekiyordu. Mansur Başkan'ımızın sayesinde bu kaliteyi burada sağladık. Vatandaşlar buraya gelip botanik bahçesi keyfinde bir alışveriş tadı, imkanı bulacak."

-Kadri Kantav: "ANFA geldi ve mükemmel ötesi bir iş yaptı. 67 yaşındayım ve 67 yıldır da buradayım. Mükemmel bir çalışma yapıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, isteklerimizi kırmadı sağ olsun."

-Adem Ali Tosun: "Burada 40 yıllık esnafım, ilk defa İzmir Caddesi'ne güzel bir çalışma yapılıyor. Mansur Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz, İzmir Caddesi'nde böyle bir şey olmamıştı bu zamana kadar, çok başarılı bir çalışma yapıldı. İnşallah esnafa ve iş insanlarımıza katkısı olur."