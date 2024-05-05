Ankara Tabip Odası Genel Kurulunda Yeni Yönetim Seçimi Yapılıyor

Güncel

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası'nın Genel Kurulunda Çağdaş Hekimler Grubu ve Beyaz Önlük Dayanışması yeni yönetimi belirlemek için seçim yapıyor. Çağdaş Hekimler Grubu'ndan Dr. Aliye Mine Coşkun, "Sağlık Bakanı bir anda odalara sahip çıkılması gerektiğini belirten bir paylaşım yaptı ama hocaların, özellikle de asistanlar üzerinde bir baskısı olduğundan, idarecilerin bir baskısı olduğundan şüpheleniyoruz. Bu da bizi üzüyor" ifadelerini kullandı. Beyaz Önlük Dayanışması'ndan Dr. Mehmet Ali Tokgöz de baskı olmadığını savunarak, "Bunlar haksız ithamlardır. Hekimlerin artık siyasetten uzak ve hekimlerin sorunlarıyla ilgilenen bir odaya ihtiyacı var" diye konuştu.

Ankara Tabip Odası Genel Kurulunda bugün yeni yönetimin belirlenmesi için seçim yapılıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Binası'nda bulunan Morfo Kantini'ndeki seçimde Çağdaş Hekimler Grubu "Çağdaş, demokratik, laik, katılımcı bir tabip odası için" sloganıyla, Beyaz Önlük Dayanışması ise "Hekimlik için, hekimler için, Ankara Tabip Odası için biz" sloganıyla seçime katılıyor. Oy verme işlemlerinin saat 09.00'da başladığı seçim saat 17.00'de sona erecek.

Çağdaş Hekimler Grubu'nun Yönetim Kurulu aday listesinde bulunan ATO Genel Sekreteri Dr. Aliye Mine Coşkun, Beyaz Önlük Dayanışması'nın Yönetim Kurulu aday listesinde bulunan Dr. Mehmet Ali Tokgöz ile Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"ADİL BİR SEÇİM YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Dr. Aliye Mine Coşkun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 7 Aralık 2023'te "Bütün hekim arkadaşlarımı amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum" çağrısını hatırlatarak, "Bakan'ın bu tweetiyle birlikte odaya bir üye akını oldu. Odamıza hekimlerin üye olması elbette bizim isteğimiz çünkü ne kadar çok hekim üye olursa o kadar çok sorun bize gelir ve biz de bunların hepsini iletebiliriz ama pandemiyle birlikte Sağlık Bakanı, TTB'yi, ATO'yu ve diğer tabip odalarını muhatap kabul etmedi. Şiddet oluyor, önerilerimiz kabul edilmiyor ama bir anda odalara sahip çıkılması gerektiğini belirten bir paylaşım yaptı. Hocaların, özellikle de asistanlar üzerinde bir baskısı olduğundan; idarecilerin bir baskısı olduğundan şüpheleniyoruz. Bu da bizi üzüyor ama adil bir seçim yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MHRS HEKİM İÇİN ELEKTRONİK KELEPÇEDİR"

Sağlıkta Dönüşüm Programı'na değinen Coşkun, "Bu programın ne olduğunu ve hekimleri ne kadar değersizleştireceğini ve zorlayacağını hep anlattık ama hala devam ediyor. MHRS sorunu var ve bu sorun hekim için elektronik kelepçedir. Şiddet olayları patlıyor. Şiddetin patlamasının sebebi tamamen sağlık sistemidir, MHRS uygulamasıdır, hekimleri değersizleştiren söylemlerdir. Hastalar açısından ise daha vahim. Randevu alamıyor hastalar. Tetkikleri için aylar sonraya randevu veriyorlar. Dolayısıyla hastalar iyileşemiyorlar ve hekimle direkt yüz yüze oldukları için tepkilerini sağlık çalışanlarına gösteriyorlar. Özellerde ise hekimleri şirket kurmaya zorluyorlar. Bu da güvencesizlik demek. Emekli hekimlerin maaşları yoksulluk sınırının altında neredeyse açlık sınırına yakın. Asistan eğitiminde ciddi sorunlar var. Cumhurbaşkanı 'giderlerse gitsinler' dedi. Bunların hepsini şimdi olduğu gibi çözmek için yöntemlerini sunacağız. Bakanlığın arka bürosu olmadık olmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

MEHMET ALİ TOKGÖZ: "BASKI İDDİALARI HAKSIZ İTHAMLAR"

Dr. Mehmet Ali Tokgöz ise Beyaz Önlük Dayanışması'nın bir taban hareketi olduğunu ve gençlerden oluşan bir ekibin kuruluşunda rol aldığını belirterek, "Kesinlikle baskı, Bakanlık, başhekim, hoca baskısıyla olan herhangi bir şey yok. Bunlar haksız ithamlardır. Araştırma görevlisi arkadaşlar beraber çalıştıkları, beraber zorluk yaşadıkları, nöbet tuttukları meslektaşlarını odalarına üye olmaya ve odalarına sahip çıkmaya davet ettiler. Bu da bir karşılık buldu. Baskı altında üye olan bir kişinin gelip de içerde kime oy verdiğini kimse bilemez. Baskı ve zorlamayla üye olan bir insan kendisine baskı yapan kişinin dediğini yapmayacaktır. Biz de hekimlerden bu baskılara boyun eğmemelerini istiyoruz, herkes özgür iradesiyle kime istiyorsa oyunu verebilir" diye konuştu.

Mesleğin sorunlarına değinen Tokgöz, "Sağlıkta şiddet büyük bir sorun, ücrette adaletsizlikler büyük sorun. Aynı hastanede çalışan hekimlerin eşit ücret alamaması, farklı kurumlarda çalışan ancak benzer işleri yapan hekimlerin ücretleri arasında fark olması gibi sorunlar bizim en fazla dikkatimizi çekenler arasında. Hekimlerin artık siyasetten uzak ve hekimlerin sorunlarıyla ilgilenen bir odaya ihtiyacı var" dedi.

TTB GENEL SEKRETERİ VEDAT BULUT: "BÖYLE BİR DÖNEMDE BU ZOR GÖREVE TALİP OLAN ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut da "30'a yakın tabip odamızın seçimleri var bugün. Burada tabip odalarının yönetimlerinin belirlenmesi, delegelerin belirlenmesi TTB'nin demokratik sürecinde çok önem arz eden bir konu. Zor bir dönemde görev alıyor arkadaşlar. Pek çok sorun var sağlıkta. Sağlıkta dönüşüm programı, şehir hastaneleri, işçi sağlığı... Yine depremle ilgili olarak hala halkın ihtiyaçları karşılanmış değil. Ben böyle bir dönemde bu zor göreve talip olan arkadaşlara başarılar diliyorum. 14 bin hekimin temsilcileri belirlenecek Ankara'da" ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Ankara Tabip Odası genel kurullarında yapılacak seçimler sonucunda, TTB'nin haziran ayı içinde gerçekleştirilcek büyük kongresinde oy kullanacak delegeler belirlenmiş olacak.