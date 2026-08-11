Anneanne, Torununu Kurtarmak İçin Canını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anneanne, Torununu Kurtarmak İçin Canını Verdi

Anneanne, Torununu Kurtarmak İçin Canını Verdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde çıkan yangında Rezan Korkmaz (56) ve torunu Yiğit Bulut Aydın (4) hayatını kaybetti. Korkmaz'ın küçük torununu kurtardıktan sonra büyük torununu kurtarmak için tekrar eve girdiği ve cansız bedeninin torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu belirtildi. Yangında dede Bayram Korkmaz yaralanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın (4) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Yangında Korkmaz'ın küçük torunu Mert Aydın'ı (2) kucağına alarak evden çıkardığı, ardından büyük torunu Yiğit Bulut'u kurtarmak için yeniden eve girdiği belirtildi. Korkmaz'ın cansız bedeninin, torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu ifade edildi.

Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak'taki tek katlı müstakil evde dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Rezan Korkmaz ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenleri bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından anneanne ve torunun cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DOĞUM GÜNÜNE SAYILI GÜNLER KALMIŞTI

Yangın haberini alarak olay yerine gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Yiğit Bulut Aydın'ın 23 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenildi. Öte yandan Yiğit Bulut Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın (32), eşi çalışmak için yurt dışına gidince 2 çocuğu ile anne ve babasının evine taşındığı belirtildi. Ailenin geçimini sağlamak için Kadriye Aydın'ın mumdan hediyelik eşyalar yaparak kadın pazarlarında sattığı, eşi Bayram Korkmaz'ın (59) ise hurda topladığı bildirildi.

YİĞİT İÇİN GERİ DÖNMÜŞ

Rezan Korkmaz'ın, yangın başladığında küçük torunu Mert Aydın'ı kucağına alarak evden çıkardığı, ardından içerideki torunu Yiğit Bulut Aydın'ı kurtarmak için yeniden eve girdiği ortaya çıktı. Korkmaz'ın cansız bedeninin, torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu ifade edildi.

PENCEREDEN ATLAYARAK EVDEN ÇIKMIŞ

Yangın sırasında tavanın çökmesi üzerine dede Bayram Korkmaz'ın pencereden atlayarak evden çıktığı, elleri ve sırtında yanıklar oluştuğu öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Korkmaz'ın taburcu edildiği belirtildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Rezan Korkmaz ve Yiğit Bulut Aydın'ın cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yiğit Bulut, İnceleme, İtfaiye, Güncel, Aydın, Çiğli, İzmir, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anneanne, Torununu Kurtarmak İçin Canını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi

18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:46
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
16:14
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: “Uyuşturucu etkisindeydik“ dediler
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: "Uyuşturucu etkisindeydik" dediler
15:45
Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı
Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı
15:42
Türkiye’nin hamleleri sonrası İsrail’den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
14:52
Eren Bülbül’ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
14:00
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
13:43
Çerçeve yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi’den ilk hamle geldi
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 19:21:13. #7.12#
SON DAKİKA: Anneanne, Torununu Kurtarmak İçin Canını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.