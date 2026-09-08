Antalya Aksu ve Serik'teki yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Aksu ve Serik'teki yangınlar kontrol altına alındı

Antalya Aksu ve Serik\'teki yangınlar kontrol altına alındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi ile Serik Sarabalı'da çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları yürütürken, yangında evi, serası ve ahırı yanan vatandaşlara destek sağlanıyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu'da dün öğleden sonra başlayan orman yangınına tüm ekipleriyle müdahale ediyor. Ekipler, bir yandan da yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ise gece boyunca sahada görev yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına karşı mücadele çalışmaları sürüyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve ASAT ekipleri de destek veriyor.

Yangınla mücadele çalışmalarının yanı sıra, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli desteğin sağlanması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sosyolog ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yangından etkilenen alanlarda vatandaşlarla görüşerek hasar tespitinde bulunuyor. ASAT Genel Müdürlüğü de Afet Koordinasyon TIR'ı ile arazideki personele yiyecek ve su takviyesi sağlıyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de yangından etkilenen hayvanlara ilk yardım desteği veriyor.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZDEMİR SAHADA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ise gece boyunca çalışmalarını sürdüren ekiplerle Aksu'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen bölgeleri ziyaret eden Özdemir, yürütülen çalışmalar ve bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. Yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden Özdemir, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdemir ayrıca, yangının kontrol altına alınması için büyük bir özveriyle görev yapan orman ve itfaiye teşkilatına teşekkür etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkan Vekili Özdemir, Aksu'nun ardından Serik Sarabalı'ya da geçerek, dün akşam saatlerinde çıkan yangınla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Özdemir, "Dün Aksu Karaöz'deki Çamlıca mevkiindeki yangına müdahale ederken maalesef Serik'ten de yangın haberi aldık. Burada iki noktada başlayan bir yangınımız vardı. Poyrazın da etkisiyle şiddetini arttırmış, büyüyen de bir yangınımız vardı. Geceden bu yana şehirdeki tüm kurum kuruluşlar AFAD koordinasyonunda işbirliği halinde teyakkuz halinde bu yangınlara müdahale ettik. Sabah rüzgarın da etkisini yitirmesiyle birlikte kontrol altına alındı diyebiliriz. Soğutma çalışmaları devam ediyor ama doğadaki canlarımız, ormandaki canlarımız yandı" diye konuştu.

ÖZDEMİR "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

Yangının çok ciddi maddi hasara neden olduğunu ve vatandaşların da kayıpları olduğunu söyleyen Özdemir, "Buraları ayağa kaldırmamız lazım. Biz de ekibimizle birlikte geldik. Hem vatandaşımızın ihtiyaçlarını soruyoruz hem çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Sahada emek veren personelimizin de ihtiyaçlarını gözetmek üzere buradayız. Ben bu afetlerin bir daha yaşanmamasını, tekbir canımızı, tek bir ağacımızı daha kaybetmemeyi diliyorum. Fedakarca emek veren, sahada görev yapan tüm personelimizi, tüm kurum kuruluşların fedakar personellerine, gönüllülerimize de çok teşekkür ediyorum. Serik'imize de geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN YANGIN MAĞDURLARINA DESTEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana gelen yangının yaralarını sarmak amacıyla hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı sosyologlar da yangın bölgesinde vatandaşları ziyaret etti. Ekipler, vatandaşların uğradığı zararları tespit ederek gerekli yardımların başlatılması noktasında çalışma yaptı.

SERA VE AHIR YANDI

Sosyologların ziyaret ettiği Karaöz Mahallesi'nde yaşayan Gönül Tok Altınok, yangının çok kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Rüzgarın etkisiyle beraber tepede yanan ağaçların kozalakları patlayarak evlerin olduğu tarafa geldi. Kısa sürede yangın yayıldı. Evimin bir kısmı yandı kapılar ve pençeler alev aldı. Naylon sera ve ahır yanarak küle döndü. Üç kedimi, köpeğimi, horoz ve tavuklarımı kurtardım ama üç kedimi kurtaramadım" dedi.

Kaynak: ANKA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Antalya Aksu, Doğal Afet, Acil Durum, Antalya, Karaöz, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Aksu ve Serik'teki yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Rusya’dan Almanya’ya misilleme St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor
Iğdır FK durdurulamıyor 906’da yiyip, 908’de attıkları golle İstanbul’da da kazandılar Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı
Eski Fenerbahçeli Djiku, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu Eski Fenerbahçeli Djiku, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu
Trump’tan dikkat çeken harita Kanada, Grönland, Meksika ve Küba ABD toprağı gibi gösterildi Trump’tan dikkat çeken harita! Kanada, Grönland, Meksika ve Küba ABD toprağı gibi gösterildi
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Acun Ilıcalı’dan Türk futbolculara müjde Acun Ilıcalı'dan Türk futbolculara müjde

16:08
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
15:50
12 ülkeden İsrail’e ortak yaptırım kararı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı
15:30
Makas açılıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
15:17
Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
15:16
Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor
Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor
15:04
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
13:54
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:52
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 16:15:25. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Aksu ve Serik'teki yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement