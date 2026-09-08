Antalya Aksu ve Serik\'teki yangınlar kontrol altına alındı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu'da dün öğleden sonra başlayan orman yangınına tüm ekipleriyle müdahale ediyor. Ekipler, bir yandan da yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ise gece boyunca sahada görev yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına karşı mücadele çalışmaları sürüyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve ASAT ekipleri de destek veriyor.

Yangınla mücadele çalışmalarının yanı sıra, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli desteğin sağlanması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sosyolog ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yangından etkilenen alanlarda vatandaşlarla görüşerek hasar tespitinde bulunuyor. ASAT Genel Müdürlüğü de Afet Koordinasyon TIR'ı ile arazideki personele yiyecek ve su takviyesi sağlıyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de yangından etkilenen hayvanlara ilk yardım desteği veriyor.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZDEMİR SAHADA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ise gece boyunca çalışmalarını sürdüren ekiplerle Aksu'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen bölgeleri ziyaret eden Özdemir, yürütülen çalışmalar ve bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. Yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden Özdemir, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdemir ayrıca, yangının kontrol altına alınması için büyük bir özveriyle görev yapan orman ve itfaiye teşkilatına teşekkür etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkan Vekili Özdemir, Aksu'nun ardından Serik Sarabalı'ya da geçerek, dün akşam saatlerinde çıkan yangınla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Özdemir, "Dün Aksu Karaöz'deki Çamlıca mevkiindeki yangına müdahale ederken maalesef Serik'ten de yangın haberi aldık. Burada iki noktada başlayan bir yangınımız vardı. Poyrazın da etkisiyle şiddetini arttırmış, büyüyen de bir yangınımız vardı. Geceden bu yana şehirdeki tüm kurum kuruluşlar AFAD koordinasyonunda işbirliği halinde teyakkuz halinde bu yangınlara müdahale ettik. Sabah rüzgarın da etkisini yitirmesiyle birlikte kontrol altına alındı diyebiliriz. Soğutma çalışmaları devam ediyor ama doğadaki canlarımız, ormandaki canlarımız yandı" diye konuştu.

ÖZDEMİR "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

Yangının çok ciddi maddi hasara neden olduğunu ve vatandaşların da kayıpları olduğunu söyleyen Özdemir, "Buraları ayağa kaldırmamız lazım. Biz de ekibimizle birlikte geldik. Hem vatandaşımızın ihtiyaçlarını soruyoruz hem çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Sahada emek veren personelimizin de ihtiyaçlarını gözetmek üzere buradayız. Ben bu afetlerin bir daha yaşanmamasını, tekbir canımızı, tek bir ağacımızı daha kaybetmemeyi diliyorum. Fedakarca emek veren, sahada görev yapan tüm personelimizi, tüm kurum kuruluşların fedakar personellerine, gönüllülerimize de çok teşekkür ediyorum. Serik'imize de geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN YANGIN MAĞDURLARINA DESTEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana gelen yangının yaralarını sarmak amacıyla hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı sosyologlar da yangın bölgesinde vatandaşları ziyaret etti. Ekipler, vatandaşların uğradığı zararları tespit ederek gerekli yardımların başlatılması noktasında çalışma yaptı.

SERA VE AHIR YANDI

Sosyologların ziyaret ettiği Karaöz Mahallesi'nde yaşayan Gönül Tok Altınok, yangının çok kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Rüzgarın etkisiyle beraber tepede yanan ağaçların kozalakları patlayarak evlerin olduğu tarafa geldi. Kısa sürede yangın yayıldı. Evimin bir kısmı yandı kapılar ve pençeler alev aldı. Naylon sera ve ahır yanarak küle döndü. Üç kedimi, köpeğimi, horoz ve tavuklarımı kurtardım ama üç kedimi kurtaramadım" dedi.