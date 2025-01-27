Antalya\'da 12 katlı inşaatta yangın çıktı; mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı (4)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde konut olarak yapımına başlanılan ancak daha sonra uluslararası bir zincirle anlaşılarak otele dönüştürme faaliyetlerinin yapıldığı belirtilen 12 katlı inşaatta çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu saat 19.00 sıralarında kontrol altına alınarak, söndürüldü. İnşaatta kullanılacak yanıcı malzemeler ekiplerce bölgeden uzaklaştırılırken, yer yer ufak çapta oluşan yangınlara ise ekipler müdahale edip söndürdü. Yangının ardından çevredeki binalarda oturanlar, dumandan etkilenme ihtimaline karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da destek verdi.

DUMANDAN ETKİLENEN 3 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yangında mahsur kalan ve itfaiye görevlilerince kurtarılan 4 işçiden 3'ünün dumandan etkilenmeleri nedeniyle hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. İtfaiye ekipleri yangın sırasında alevlerin ortasında kalan bir kediyi de kurtardı. Yaralandığı belirlenen kedi Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere götürüldü.

'İNŞAAT HALİNDE OLAN BİR BİNA'

Yangının ilk başladığı andan itibaren gelişmeleri olay yerinden takip eden Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı. Kaymakam Fatih Ürkmezer, "Halihazırda bir otel değil, inşaat halinde olan bir bina. Bugün saat 17.00 sıralarında binada yangın başgösteriyor. İçeride toplam 4 kişi var. 3 kişi dumandan etkileniyor, diğeri de itfaiye yardımıyla indiriliyor. Bina sorumlusuyla bizzat yaptığım görüşmede, bütün çalışanların tam olduğu, ellerindeki listeyle karşılaştırdıklarında içeride kimsenin olmadığını söyledi. Bizim için en sevindirici taraf bu. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi. İnşaatı yürüten firma ve bina güvenlik sorumlusu da kimsenin eksik olmadığını bize teyit etti. İtfaiyeden aldığımız bilgi de bu yönde" dedi.

'SAAT 19.00 İTİBARIYLA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ'

B blokta çıkan yangının inşaat alanındaki köpük, elyaf ve yatak gibi yanıcı maddeler nedeniyle bir anda büyüdüğünü aktaran Kaymakam Özçelik, "Yangının büyümesiyle beraber Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyeler, Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı yangın söndürme araçları, emniyet ve jandarmamıza bağlı TOMA'larla müdahale ediliyor. Yandaki binaya da sıçradı. Oradaki ve buradaki yangın söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Her iki blokta da hiçbir vatandaşımız olmadığını çalışanlar, sorumlular bize tekrar teyit ettiler. Her ihtimale karşı bütün binalar tahliye edildi; dumandan etkilenme olabilir diye. Bize bildirilen olumsuz bir durum yok. İçerideki 3 vatandaşımız sadece dumandan etkilendiği için ambulansla hastaneye gönderildi, binada çalışan 3 inşaat işçimiz. Halen yanar malzemeler var. Onları da kaldırıyoruz. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre saat 19.00 itibarıyla yangın söndürüldü. 2 saatlik yoğun çalışma sonucu söndürüldü. Tüm katlarda arama çalışmaları devam ediyor. İnşaata normalde günlük 200 kişilik bir ekip var ama yangın sırasında bulunan 4 kişi indirildi. Burası bir otel değil, bir inşaat. Burada kalan da yok çalışan da yok. Yangın da çalışma esnasında çıkıyor" diye konuştu.

'ŞU ANDA AKTİF BİR İŞLETME YOK'

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de "Mahsur kalan 4 kişiydi. Ama ilk başladığında toplam binada 13 kişi vardı. 9'u kendi imkanlarıyla tahliye oldu, kalan 4 kişiyi de yoğun çalışmayla tahliye ettik. Şu anda hayati tehlikeleri yok. Burası bir otel değil. Burası 161 daireli bir konut inşaatı. Daha sonradan uluslararası bir zincirle anlaşarak otele dönme faaliyetleri yapılmaktaydı. Şu anda aktif bir işletme yok. Kaynak sırasında ateşin elyaflar üzerine düşmesiyle alev birdenbire parlıyor. Kendi uğraşları sonucu sönmeyince itfaiyeye haber veriliyor. Hızlı bir şekilde de müdahale ediliyor" dedi.

Gazetecilerin inşaatla ilgili tadilat izni alınıp alınmadığı yönündeki sorusu üzerine Başkan Özçelik, "Bildiğimiz itibarıyla ön müracaatları vardı ama kesin tadilat ruhsatı çıkmamıştı. İnşaatı devam eden bir yerin iskanı olmaz. İnşaat bittikten sonra iskana müracaat ederler. Kontroller yapıldıktan sonra uygunsa iskan verilir. Halihazırda iskan aşamasına gelmiş bir yapı değil" diye konuştu.

'OTEL DEĞİL, KONUT İNŞAATI VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI'

İnşaat halindeki binanın otel değil, konut inşaatı olduğunu kaydeden Başkan Özçelik, şöyle devam etti:

"Burasının bir otel inşaatı olduğu şeklinde haberler çıktı. Bunu düzeltmemizde fayda var. Burası konut inşaatıdır. 2015 ve 2017 yıllarında ruhsatlandırılmış ama halihazırda iskan aşamasına gelmemiş bir yapıdır. İçeride inşaat devam etmekteydi. Dolayısıyla otel yanlışını düzeltmemizde fayda var. Çevredeki itfaiye birimlerinin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Çok az bir kısmı kaldı. Muhtemelen de o bölgede yataklar olduğu için sabaha kadar küçük küçük devam edecek. Soğutma çalışmalarımız başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri en üst kattan en alta kadar oda oda girerek kontrollerine devam ediyorlar. Üst katlarda herhangi bir sıkıntı yok. 1 ve 2'nci katlarda soğutma çalışmalarımız devam edecek. Tadilat ruhsatı için müracaat ettiler yeterli şartları oluşturduklarında kendilerine ruhsat verilirdi. Ama böyle bir şanssız durumla karşı karşıya kaldı. Arkasını yarından sonra hep beraber kamu olarak değerlendirip, gerekeni yapacağız."