Antalya'da 3. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika
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Antalya'da 3. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali Başladı

Antalya\'da 3. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali Başladı

Antalya'nın mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere duyurmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali başladı.

07.09.2024 09:32  Güncelleme: 10:24
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(ANTALYA)- Antalya'nın mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere duyurmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali başladı.

'Antalya'dan Dünya'ya' sloganıyla  Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nin açılışı, Karaalioğlu Parkı'nda vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen açılış törenine, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek ve çok sayıda davetli katıldı.

"Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gastronomi başkenti olmaya aday olan kadim bir şehirdir"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, tarımın başkenti Antalya'nın örtü altı tarımda ülke üretiminin yarısını karşıladığına dikkat çekerek, "Antalya'mız yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 18 coğrafi işaretli ürünleri ile turizm, tarım ve ekonomimiz için büyük bir değer yaratmaktadır. Antalya'mızın her zeytin dalı, her narenciye ağacı, her coğrafi işaretli ürünü, milletimizin gücünü ve medeniyetimizin köklü yapısını simgeler. Bu nedenle, Antalya'nın mutfağını desteklemek, sadece bu kenti değil, tüm ülkemizi güçlendirmektir. Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gastronomi başkenti olmaya aday olan kadim bir şehirdir" dedi.

"Dünyanın en zengin mutfaklarından biri Türk mutfağıdır"

Vali Hulusi Şahin ise Türk kültüründe misafirin çok önemli bir yeri olduğunu belirterek,"Bizler en güzel odamızı misafirlerimize ayıran bir milletiz. Türkiye'nin misafir odası Antalya'dır. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri Türk mutfağıdır. Türkiye'nin misafir odasında Türkiye'nin sofrasını Antalya'da kuruyoruz. Antalya'da Halil İbrahim sofrası kuruyoruz. Türkiye'yi dünyaya Antalya tanıyor. Bu festival elzem olan bir festivaldir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e böyle bir gastronomi festivalini gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Muhittin Başkan'ı kutluyorum. Gastronomi turizm önemli bir unsurudur. Bu festival umarım çok uzun yıllar sürer" diye konuştu.

Açılış tropikal meyvelerle

Konuşmaların ardından ise protokol üyelerinin avokado, ejder meyvesi, longan, muz, lime limon, yıldız meyvesi, pasiflora çarkıfelek, ananas, guava, mango ve papaya meyvelerinden oluşan tropikal meyveler sepetlerini açmasıyla 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali başladı. Ardından Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert ve protokol üyeleri alanda kurulan ve yerel lezzetlerin sunulduğu stantları ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Festivalin ilk gününde düzenlenen 'Global ve Yerel Pazarlarda Antalya Gastronomisi ve Turizm Tanıtımı İçin Sürdürülebilir Politikalar' panele gerçekleştirildi. Gastronomi festivalinin ilk gününde beslenme uzmanı Dilara Koçak, söyleşi de yurttaşlarla buluştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 3. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika

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