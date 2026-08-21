Antalya'da 40 Derece Sıcaklık, Plajlar Kalabalık - Son Dakika
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Antalya'da 40 Derece Sıcaklık, Plajlar Kalabalık

Antalya\'da 40 Derece Sıcaklık, Plajlar Kalabalık
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Antalya'da 40 dereceyi bulan sıcaklık, plajlara akın ettirirken, kent merkezi sessiz kaldı.

ANTALYA'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Cumhuriyet Meydanı ile Hadrian Kapısı çevresinin ise sakin olduğu gözlendi.

Antalya'da sıcak hava, kentte günlük yaşamı etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu, nem oranı yüzde 50 seviyelerinde seyretti. Deniz suyu sıcaklığı da 30 derecenin üzerinde ölçüldü. Sıcak havadan bunalan kent sakinleri ve tatilcilerin adresi, Konyaaltı Sahili oldu. Sabah saatlerinden itibaren plajlara gelenler, denize girerek sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Bazıları uzun süre yüzmeyi tercih ederken, bazıları ise kıyıda ve şemsiyelerin altında vakit geçirdi. Plajlarda denize girenlerin yanı sıra güneşlenenler de dikkati çekti. Denize girmenin yanı sıra su sporları da sıcak havada ilgi gördü.

KENT MERKEZİNDE SESSİZLİK

Sahillerde hareketlilik yaşanırken, kent merkezinde sessizlik hakimdi. Cadde ve meydanlardaki sakinlik dikkati çekti. Kentin önemli buluşma ve turizm noktalarından Cumhuriyet Meydanı ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi Hadrian Kapısı çevresinin sakin olduğu gözlendi.

SICAK HAVA DEVAM EDECEK

Meteoroloji tahminlerine göre; Antalya'da sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklığının cumartesi 34, pazar ve pazartesi 33, salı 36, çarşamba günü ise 40 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 40 Derece Sıcaklık, Plajlar Kalabalık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 40 Derece Sıcaklık, Plajlar Kalabalık - Son Dakika
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