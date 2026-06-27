Antalya'da Apartmanda Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Apartmanda Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı

Antalya\'da Apartmanda Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı
27.06.2026 21:46
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Antalya'daki yangında 10 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle binada oturanlar yoğun dumandan dolayı dairelerinde mahsur kaldı. Aralarında düğüne gitmeye hazırlanan ailenin de bulunduğu 2'si bebek 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Apartmanın en üst katında oturan kadını ise eşinin çağırdığı vincin sepetiyle indirdi. Dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 760 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada, ilk belirlemelere göre klima motorundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Pencerelerden yükselen alevler üst katlara kadar uzanırken, apartmanın merdiven dairesi yoğun dumanla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven dairesini saran duman nedeniyle evlerinden çıkamayan bina sakinleri, mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, binada çocukların ve bebeklerin bulunduğu bilgisi üzerine kurtarma çalışmasına başladı.

DÜĞÜNE GİDECEKKEN YANGINDA MANSUR KALDILAR

Apartmanın en üst katında düğüne gitmek için hazırlanan aile de evlerinden çıkamadı. Binayı kaplayan duman nedeniyle balkona kaçan aile, yardım istedi. İtfaiye ekipleri ailenin güvenli şekilde tahliyesi için çalışma yaptı.

EŞİNİ KURTARMAK İÇİN VİNÇ ÇAĞIRDI

Bu sırada en üst kattaki balkonda eşinin mahsur kaldığını gören kişi, arkadaşını arayıp adrese vinç çağırdı. Kısa sürede gelen vincin sepetine binen kişi, itfaiyenin ve polislerin uyarılarına aldırış etmeden yukarı çıkıp eşini indirdi. Kurtarma anları çevrede toplananlar tarafından nefesler tutularak izlendi.

10 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 2 bebek, 2 çocuk ve 6 yetişkin merdivenli araç yardımıyla indirildi. Kurtarılanlar ambulanslara alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık ekibi dumandan etkilenenlere oksijen desteğinde bulundu.

3 KİŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra binada biriken yoğun duman tahliye edildi. Yangında birinci kattaki daire kullanılamaz hale gelirken, üst katlarda da alev ve duman nedeniyle hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

'BİR ANDA PARLADI'

Yangını görerek adrese gelen ve söndürme çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerinden Mahmut Sabanlı, "Bu sokakta oturuyorum. Komşumuzun evi yandı. Bir anda parladı ve alevlere teslim oldu. İtfaiyeyi aradık ve hemen geldiler. Her şey yandı. Yangın diğer katlara da çok zarar verdi. İnsanlar dışarıya çıkamadığı için itfaiye kurtardı. Yanan katın üst katında birileri vardı. Onlar da itfaiye tarafından tahliye edildi" diyerek yaşananları anlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Apartmanda Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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