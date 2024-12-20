Antalya'da Boşanmış Eşinin Akrabasını Öldüren Kişiye 17 Yıl Hapis - Son Dakika
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Antalya'da Boşanmış Eşinin Akrabasını Öldüren Kişiye 17 Yıl Hapis

Antalya\'da Boşanmış Eşinin Akrabasını Öldüren Kişiye 17 Yıl Hapis

Antalya'da boşanıp birlikte yaşayan S.P. hakkında dedikodu yaptığı iddia edilen akrabası Cihan Akın Güler'i tabancayla öldüren İlker Sever, mahkeme tarafından 'haksız tahrik' indirimi ile 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20.12.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
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ANTALYA'da boşanıp, birlikte yaşamaya devam ettiği S.P. hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü akrabası Cihan Akın Güler'i (34) tabancayla öldüren İlker Sever (33), 'haksız tahrik' indirimi ile 17 yıl hapisle cezalandırıldı.

Olay, 1 Nisan'da Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'nde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan İlker Sever, boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği S.P. hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü uzaktan akrabası Cihan Akın Güler ile parkta buluştu. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İlker Sever, yanındaki ruhsatsız tabanca ile Cihan Akın Güler'e 5 kez ateş etti. Mermilerin 4'ü sırtına, diğeri sağ bacağına isabet eden Güler, yere yığıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güler hayatını kaybetti, İlker Sever olay yerinden kaçtı.

ORMANDA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sever'in Kepez ilçesindeki ormanda olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, İlker Sever'i yakaladı. Emniyetteki sorgusunda; cinayeti namus için işlediğini söyleyen Sever, tabancayı D-400 kara yolu Serik Caddesi'ndeki Cırnık Köprüsü üzerinden Düden Çayı'na attığını söyledi. Ekipler, alanda yaptıkları aramalarda tabancayı bulamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ilker Sever, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

'ATEŞ ETMESEM, O BANA EDECEKTİ'

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Sever savunmasında, "Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Benim eşim hakkında ilişki iddiası oldu ve bu yönde dedikodu çıkardı. Sosyal medya hesabında canlı yayında eşim hakkında hakaret etti. Bu eylemlerine devam etmesi sonucu olay meydana geldi. Konuşmak için buluştum. 'Sana etek mi giydireyim, bunu mu istiyorsun' dedi, silahına davrandı. Ateş etmesem, o bana ateş edecekti" dedi. Mahkeme heyeti, 'Kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılanan Sever'in 'haksız tahrik' hükümlerinden yararlanmasına, cezasının 17 yıla düşürülmesine, ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi.

Kaynak: DHA

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