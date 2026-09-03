Antalya'da çalılık yangınında evi tehdit edilen Havva Karaman'ı komşuları teselli etti - Son Dakika
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Antalya'da çalılık yangınında evi tehdit edilen Havva Karaman'ı komşuları teselli etti

Antalya\'da çalılık yangınında evi tehdit edilen Havva Karaman\'ı komşuları teselli etti
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Antalya Kepez'de çalılıkta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek evlerin önüne ulaştı. Evi alevlerle çevrilen Havva Karaman gözyaşlarına boğulurken, komşuları yangının evine zarar vermediğini söyleyerek kendisini teselli etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

ANTALYA'da çalılıktaki yangının evine zarar verdiğini düşünerek gözyaşı döken Havva Karaman'ı komşuları teselli etti.

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde, etrafında müstakil evler ile binaların olduğu çalılıkta, saat 12.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin müdahalesine rağmen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevlerin evlerin önüne kadar ulaşması çevrede tedirginliğe neden oldu. Polis, tedbir amaçlı çevredeki evlerde yaşayanları dışarı çıkmaları konusunda uyardı. Evlerinden çıkan bazı kişiler ise evcil hayvanlarını da yanına aldı. Mahalleli, bahçe hortumlarıyla kuru otların yanmasını engellemek için sulama yaptı. Çok sayıda ağacın ve bazı evlerin bahçesindeki eşyaların zarar gördüğü yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale ile kontrol altına aldı.

'EVİMİZİ, OCAĞIMIZI ALLAH KORUMUŞ'

Alevlerin evini çevrelemesi üzerine panikleyen Havva Karaman, oturduğu sandalyede uzun süre ağladı. Komşuları, yangının evine ulaşmadığını söyleyip, Karaman'ı teselli etti. Havva Karaman, "Evim var, alevlerin yanında. Kim yaktıysa gözü kor olsun. 2 ay önce kolum kırıldı. Kızımın yanında kalıyordum. Bu yangın başladı. Evimizi, ocağımızı Allah korumuş, yoksa ben nereye giderdim" dedi.

Mahalleli Ramazan Akbiliç, "Havva teyzemizin arka tarafta evi vardı. Biz kendisini evde zannedip, hemen koştuk. Allah'tan evde değilmiş. Bizler de müdahale ettik ama evler itfaiyenin müdahalesiyle son anda yanmaktan kurtuldu" diye konuştu.

Gülşen Güngör, "Evde temizlik yapıyordum, ben de 4'üncü kattayım. Bir anda yangın çıktı. Ondan sonra itfaiyeyi aradım, komşulara haber verdik. Bir anda oldu, rüzgardan dağıldı her taraf. Bazen de bir şey atıyorlar, yakıyorlar, bilemiyorsun. Kamera da yok ortalıkta, kimin ne yaptığı belirsiz. Bazen sigara atıyorlar, her şeyden çıkıyor, bilemiyorsun" dedi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da çalılık yangınında evi tehdit edilen Havva Karaman'ı komşuları teselli etti - Son Dakika

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