Antalya'da çıkan yangında 70 dönüm zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da çıkan yangında 70 dönüm zarar gördü

Geniş Video İzle

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında makilikten orman, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangında 70 dönüm zarar gördü. Yangın sırasında sansarın kaçışı kameralara yansıdı.

16.08.2024 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilikten orman, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangında, 70 dönüm zarar gördü. Köz ve küllerin arasında yangından kaçmaya çalışan sansar kameralara yansıdı.

Nebiler Mahallesi Köseler mevkiindeki makiliğin iki yerinde, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçradı. Yangına ekipler 4 itfaiye aracı, 2 su tankeriyle müdahale etti. Vatandaşlar da ilaçlama motoru ve traktörlerle ekiplerin söndürme çalışmasına yardımcı oldu. 2 saatte söndürülen yangında 70 dönüm alan zarar gördü. Seraların sulama hortumları ile tarım ekipmanları yandı.

Yanan alanda, köz ve küllerin arasından kaçmaya çalışan sansar kameralara yansıdı. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Antalya\'da çıkan yangında 70 dönüm zarar gördü
Kaynak: DHA

Antalya, Zeytin, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan yangında 70 dönüm zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:13 İnegöl’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:56 Çanakkale’de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
08:38 Tayvan beşik gibi sallanıyor Tayvan beşik gibi sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 19:22:49. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da çıkan yangında 70 dönüm zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement