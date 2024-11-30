Antalya\'da İklim Değişikliği Üzerine Çalıştay Düzenlenecek

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Artı 0,5 Akdeniz'in Geleceği" iklim çalıştayı kapsamında "Antalya 2050 İklim Senaryoları" başlıklı etkinlik, 6-7 Aralık 2024 tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapılacak. Çalıştayda, iklim değişikliğinin gelecek 25 yıl içinde Antalya'da yaratabileceği etkiler ele alınacak.

Bu yılki teması "Antalya 2050 İklim Senaryoları" olarak belirlenen "Artı 0,5 Akdeniz'in Geleceği" iklim çalıştayı; iklim kriziyle mücadele, farkındalık yaratma ve uyum stratejileri geliştirme hedefiyle düzenleniyor. Çalıştayda tarım, arazi kullanımı, ekstrem hava olayları, su kıtlığı, kültürel mirasın korunması, turizmin dönüşümü, yapay zekanın kullanımı ve ekonomideki değişimler gibi birçok başlık masaya yatırılacak.

Başkan Uysal'dan sürdürülebilir çözüm vurgusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çalıştayın Antalya'nın çevresel, ekonomik ve sosyal geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Akademisyenlerin ve uzmanların katkılarıyla, iklim değişikliğiyle mücadele ve adaptasyon teknolojilerinin yanı sıra yeni iş alanları ve yapay zeka gibi yenilikçi yaklaşımlar tartışmaya açılacak. Amacımız, iklim krizine karşı gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Antalya bırakmak. Çalıştayda geliştirilen kapsamlı çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşılacak" diye konuştu.

Çalıştay, Antalya'nın 2050 iklim senaryolarını tartışarak sürdürülebilir bir gelecek için yol haritası oluşturmayı hedefliyor.