Antalya'da Kaçak Konteyner Yapı Tespit Edildi

11.08.2025 10:19
Beşgöz Deresi'nde kaçak konteyner yapı bulundu, kime ait olduğu bilinmiyor.

ANTALYA'da Beşgöz Deresi'nin Serik ilçesi tarafından denize döküldüğü doğa harikası yarımada şeklindeki kısımda, kaçak konteyner yapı olduğu görüldü. Arkasında nehir, önünde deniz manzarası olan, nehirde özel iskelesi, deniz kumsalında şezlonglu plajı bulunan yapının kime ait olduğu bilinmiyor.

Antalya'da uzun yıllar çardak kent olarak bilinen, Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasındaki Kumköy Sahili'nde özellikle pandemi sonrası 30 olan çardak sayısı, birkaç yılda 500'lere kadar ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca alınan yıkım kararı doğrultusunda önceki aylarda Aksu Belediyesi'nce tüm çardaklar yıkılarak kumsaldan kaldırıldı. Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı bu kumsalın olduğu alanda, Beşgöz Deresi denizle buluşuyor. Bir tarafı orman, diğer tarafı kumsal olan derenin denizle buluştuğu alan, küçük bir yarımadayı andırıyor. Kadriye Mahallesi'ndeki bu bölgeye araçla sadece beş yıldızlı bir otelin sahasından veya özel villa sitesinden geçilebiliyor. Derenin diğer kıyısından da tekneyle ulaşım sağlanabiliyor.

ÖZEL PLAJ VE İSKELE YAPILMIŞ

Kumköy sahilinin sınırı olan Beşgöz Deresi'nin Serik ilçe sınırındaki kısmında yer alan yarımada şeklindeki doğa harikası kumsalda, kime ait olduğu bilinmeyen konteyner yapı olduğu görüldü. Derenin diğer kıyısındaki bu konteyner yapıyı kimin bu alana koyduğu bilinmiyor. Konteyner yapının arkasında Beşgöz Deresi, önünde Akdeniz manzarası yer alıyor. Dere kısmında iskele yapıldığı, deniz tarafına ise şezlong atılıp, plaja çevrildiği görüldü.

1 YILINI DOLDURMADAN YENİ ÇARDAK

Deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalı olan bu sahillerde her gün yuva kontrol çalışması yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "İşin enteresan tarafı çardaklar yıkıldı. Hiçbir çardak kalmamıştı. Beşgöz Deresi'nin hemen doğu tarafında ev gibi bir çardak yapıldı. Birileri bir şeyler yapıyor yine. Çardakların yıkımı 1 yılını doldurmadan yeni çardak yapılmış ve hala orada duruyor. Bir insan kullanıyor da diğer insanların kabahati ne diye sormak lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Antalya'da Kaçak Konteyner Yapı Tespit Edildi
