Antalya\'da Murat Şeker, 350 bin lira istenen ameliyat için tedavi bekliyor

ANTALYA'da doğuştan skolyoz ve kalça çıkığı bulunan Murat Şeker (40), 2007'de sağ ayağında oluşan ve yıllardır kapanmayan yara nedeniyle 10'dan fazla ameliyat geçirdi. Parmaklarının bir bölümünün kesildiğini ve yürümekte zorlandığını ve yeniden yürüyebilmek istediğini söyleyen Şeker, "Tedavi olup hayatımı devam ettirebilmem lazım. Kim ilgileniyorsa tanımı koysun, tedavi olmak istiyorum" dedi.

Antalya'da doğuştan skolyoz ve kalça çıkığı bulunan Murat Şeker, 2007'de sağ ayağında oluşan ve yıllardır iyileşmeyen yara nedeniyle 10'dan fazla ameliyat geçirdi. Parmaklarının bir bölümünün kesildiğini, sağ ayağının üzerine basmakta zorlandığını söyleyen Şeker, farklı yıllarda aldığı sağlık kurulu raporlarında yüzde 68 ve yüzde 41 oranlarında engel durumu tespit edildiğini belirtti. Yıllardır farklı doktor ve hastanelerde tedavi arayan Şeker, son olarak sanal medya üzerinden ulaştığı bir doktorun kendisine ameliyat önerdiğini söyledi. Şeker, "Doktor, Atatürk Üniversitesi'nde ameliyat yapacağını söyledi. 'Senin tedavini yapacağım, buraya gel' dedi. Benden 350 bin lira istedi. İmkanım olmadığı için bir şey yapamadım" diye konuştu.

'PARA DEĞİL, TEDAVİ İSTİYORUM'

Tedavi olabilmek için valilik ve kaymakamlığa da başvurduğunu anlatan Şeker, herhangi bir maddi yardım talebinden çok sağlık sorununa çözüm bulunmasını istediğini söyledi. Şeker, "Para pul istemiyorum. İşime gücüme bakmak istiyorum, eskisi gibi olmak istiyorum" dedi. Ekonomik olarak da zor günler geçirdiğini belirten Şeker, kredi ve kira borçları bulunduğunu, tek başına hayat mücadelesi verdiğini ifade etti.

'ANNEMİ, BABAMI GENÇ YAŞTA KAYBETTİM'

Anne ve babasını genç yaşta kaybettiğini belirten Murat Şeker, "Üç kardeşiz, birbirimize sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Sağlık sorunları nedeniyle bir zincir marketteki işine devam edemediğini, sürekli rapor almak durumunda kaldığı için işini kaybetme korkusu yaşadığını belirten Şeker, "İyileşip çalışmam gerekiyor" dedi.

'TANI KONULSUN, TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM'

Yıllardır süren sağlık sorunlarının sona ermesini isteyen Şeker, yeniden yürüyebilmek istediğini söyledi. Murat Şeker, "Tedavi olup hayatımı devam ettirebilmem lazım. Kim ilgileniyorsa tanımı koysun, tedavi olmak istiyorum. Allah rızası için yardım talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şeker'in 2015 yılında Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nden aldığı sağlık kurulu raporunda; doğuştan kalça çıkığı, skolyoz, sağ ayakta parmak amputasyonları ve sağ ayak tabanında iyileşmeyen yara gibi çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yüzde 68 oranında vücut fonksiyon kaybı tespit edildi. Raporda engel durumunun sürekli olduğu belirtildi. 2019 tarihli başka bir sağlık kurulu raporunda ise Şeker'in sağ ayak tabanında açık lezyon bulunduğu ve sağ ayakta bazı parmaklarda amputasyon olduğu kaydedilirken, engel oranı yüzde 41 olarak yer aldı.

Şeker'in 2025 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde de ortopedi servisinde tedavi gördüğü ve sağ ayağına yönelik ameliyat geçirdiği epikriz kayıtlarına yansıdı. Son olarak Antalya Şehir Hastanesi'nde yapılan alt ekstremite venöz doppler ultrasonunda ise her iki bacağın bazı yüzeyel toplardamarlarında reflü tespit edildi. Raporda değerlendirilebilen derin toplardamarlarda trombüs izlenmediği, perforan ven yetmezliği bulgusuna da rastlanmadığı belirtildi.