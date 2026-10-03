Antalya'da site sakinlerini silahla tehdit ettiği öne sürülen şahıs serbest: Aileler savcılığa dilekçe verdi - Son Dakika
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Antalya'da site sakinlerini silahla tehdit ettiği öne sürülen şahıs serbest: Aileler savcılığa dilekçe verdi

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Antalya\'da site sakinlerini silahla tehdit ettiği öne sürülen şahıs serbest: Aileler savcılığa dilekçe verdi
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Antalya'da bir sitenin güvenlik kamerası, pompalı tüfekle yürüyüş yolunda ilerleyen bir kişiyi kaydetti. Yönetimde görevli Rıza Canbulat'ın iddiasına göre bu kişi uyarıldıktan sonra yöneticilere silah doğrulttu, çocukları da ölümle tehdit etti. Polis şüpheliyi yakaladı ancak serbest bıraktı. Sakinler, kişinin hâlâ sitede yaşadığını belirterek uzaklaştırılmasını istiyor.

ANTALYA'da bir sitenin yönetiminde görevli Rıza Canbulat, elinde pompalı tüfekle sitede dolaştığı için uyarıda bulundukları kişinin kendilerine silah doğrulttuğunu öne sürdü. Sitede yaşayan bu kişinin çocukları da tehdit ettiğini iddia eden Canbulat, önlem alınmasını istedi.

POMPALI TÜFEKLE SİTEDE DOLAŞTI

Olay, 18 Eylül'de akşam saatlerinde bir sitede meydana geldi. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin elinde pompalı tüfekle otoparktan site içine girdiği ve yürüyüş yolunda ilerlediği görüldü. Site yönetiminde görevli Rıza Canbulat, olayın ardından yönetim olarak bu kişiyle görüştükleri sırada tartışma çıktığını belirterek, "Kısa süre sonra 'Ben size kim olduğumu göstereceğim' dedi. Direkt pompalı tüfeği aldı geldi, bize doğrulttu. O sırada oğlum da yanımdaydı. Daha sonra oğlumla müdahale ettik. Şahsın elinden tüfeği aldık" dedi. Canbulat, şikayet sonrası polisin şüpheliyi yakaladığını, hakkında daha önce de yakalama kararı bulunduğunu ve evinde arama yapıldığını, daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.

ÇOCUKLARI DA TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Bu kişinin site içerisinde çocukları da tehdit ettiğini öne süren Rıza Canbulat, "Benim çocuğumla beraber 2 site çocuğunu, 'Buralarda gezmeyin, sizi öldürürüm' diye uyarmış. Çocuklar bahçe katında oturuyor, bahçeye taş atmışlar diye söylüyor. Ancak kamera kayıtlarında da böyle bir bulgu yok" diye konuştu.

SİTE SAKİNLERİ SAVCILIĞA BAŞVURDU

Olayın ardından sitede oturanların tedirgin olduğunu belirten Canbulat, "Şu an sitede hiçbir çocuk aşağı inemiyor. Bununla ilgili toplantı yaptık. Bütün komşularımız savcılığa ve polis merkezine dilekçe verdi. Yargının bir an önce bu şahsı buradan uzaklaştırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu kişinin halen sitede yaşadığını anlatan Canbulat, "Çocuklarımızla, ailelerimizle çok tedirginiz. Bir an önce yasal işlem yapılıp bu şahsın sitemizden uzaklaştırılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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