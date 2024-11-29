Antalya\'da \'Spor Antalya Mahallemde\' Projesi Başlatıldı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, genç ve çocukları spora ve hareketli yaşama teşvik etmek amacıyla "Spor Antalya Mahallemde" projesi başlattı. Kepez Santral Mahallesi'nde başlayan proje ile çocuklar yeteneklerini keşfederken, ekrandan uzaklaşarak sosyalleşme imkanı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Antalyalıları sporla buluşturduğu "Spor Antalya" etkinlikleri "Spor Antalya Mahallemde" ile devam ediyor. Farklı spor branşlarını her yaştan Antalyalıya ulaştırarak, tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen proje, çocuk ve gençlerin sosyalleşmesine, hareketli yaşamasına, spor alışkanlığı ve sevgisinin kazandırılmasına katkı sunuyor.

"Spor Antalya Mahallemde" etkinliklerinin ilki, Kepez Santral Mahallesi Sur Yapı Çocuk Parkı'nda düzenlendi. Etkinlik alanına kurulan pickleball, mini Survivor parkuru, okçuluk, tenis, ayak tenisi, badminton, basketbol, futbol, voleybol ve eğitsel oyun alanlarını dolduran çocuk ve gençler, farklı spor dallarını deneyimlemenin keyfini yaşadı. Müzik eşliğinde oynanan çocuk oyunlarını da aileler ilgiyle takip etti. Spor Mahallemde etkinlikleri her hafta çarşamba günleri farklı mahallelerde park ve pazar alanlarında devam edecek.

"Antrenör ve eğitmenler tarafından yeteneklerine bakarak yönlendirme yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Spor Antalya Mahallemde ile gençlerimizi, çocuklarımızı mahallelerinde ziyaret ediyoruz. Sporun farklı branşları ile çocuklarımızı tanıştırarak bu branşlara olan yatkınlıklarını değerlendiriyoruz. Ekibimizde yer alan antrenör ve eğitmenler tarafından yeteneklerine bakarak yönlendirme yapıyoruz. Bu uygulamamız ile çocukların evlerinden çıkararak bir araya gelmelerine, tanışmalarına olanak sağlamış oluyoruz. Tüm gençlerimizi çocuklarımızı Büyükşehir Belediyemizin spor etkinliklerine bekliyoruz" dedi.

"Çocuklarımız çok mutlu"

Çocuğunun spor etkinliklerinden keyif aldığını söyleyen Sibel Aslan, "İlk defa mahallemizde, böylesine güzel bir uygulama oluyor. Çocuklarımız çok mutlu. Teknolojiye belirli zamanlarda mesafe koymak onlar için iyi uluyor. Son derece memnun kaldık. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Çocuklarımızın sosyalleşmesi, diğer çocuklarla kaynaşması için iyi bir fırsat"

Çocuğuyla birlikte etkinlik alanına gelen Büşra Ordu ise "Tabletler ve telefon bağımlılığı küçük yaşlardaki çocuklarımıza ciddi tehditler oluşturuyor. Bu tür etkinliklerin çocuklarımızın sosyalleşmesi, diğer çocuklarla kaynaşması için iyi bir fırsat. Bu tür etkinliklerin mahallemizde sık sık yapılmasını isteriz. Büyükşehir Belediyemize bu güzel etkinlikler için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.