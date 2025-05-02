Yolcu otobüsünden çıktı, ekipler hemen müdahale etti - Son Dakika
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Yolcu otobüsünden çıktı, ekipler hemen müdahale etti

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Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, İzmir'den Antalya'ya gönderilen 300 kilogram küçükbaş ve büyükbaş eti tespit edildi. Ekipler usulsüz taşınan etlere el koyarken, otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

02.05.2025 13:33
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda taşımacılığına karşı denetimlerine devam ediyor. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Büyükşehir zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri denetimler sırasında bir otobüs firmasından çöp poşetleriyle şüpheli malzeme taşındığını fark etti. Poşetleri kontrol eden ekipler, sağlıksız koşullarda taşınan 9 çöp poşetinde yaklaşık 300 kilogram et buldu.

ETLERE EL KONULDU

İzmir'den gönderildiği tespit edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerini teslim almaya gelen olmazken, et ve et ürünlerine el konuldu. Çöp poşetleriyle et ve et ürünleri taşıyan otobüs firmasına ise cezai işlem uygulandı. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından tutanak tutularak etler imhaya gönderildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

Antalya'da Usulsüz Et Taşımacılığına Müdahale

USÜLSÜZ TAŞIMACILIĞA TAVİZ YOK

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogar İşletme Şefi Erdoğan Delice, insan sağlığını tehdit edecek şekilde usulsüz et taşımacılığına fırsat vermediklerini belirterek, "İzmir'den Antalya terminaline usulsüz yollarla taşınan 9 poşet içinde 300 kilogram et tespit edildi. Kontrollerinden ardından Terminal Zabıta amirliğimiz bilgilendirildi. Daha sonra Tarım ilçe Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçilerek yasal prosedürler ne gerektiriyorsa onları gerçekleştirdik. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta personelinden güvenlik görevlisine, hareket personelinden temizlik işleri personelimize kadar yaptığımız koordineli çalışmayla şüpheli gördüğümüz paketlere hiçbir taviz vermeden müdahale ediyor ve gerekli işlemleri hemen başlatıyoruz" dedi.

Antalya'da Usulsüz Et Taşımacılığına Müdahale
Antalya'da Usulsüz Et Taşımacılığına Müdahale
Antalya'da Usulsüz Et Taşımacılığına Müdahale
Yolcu otobüsünden çıktı, ekipler hemen müdahale etti
Kaynak: DHA

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