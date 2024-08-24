Antalya'da Yasa Dışı Bahis Sitelerinin Reklamları Kaldırımlarda Yapılıyor - Son Dakika
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Antalya'da Yasa Dışı Bahis Sitelerinin Reklamları Kaldırımlarda Yapılıyor

Antalya\'da Yasa Dışı Bahis Sitelerinin Reklamları Kaldırımlarda Yapılıyor

Antalya'da özellikle üniversiteli ve genç nüfusun kullandığı bölgelerdeki kaldırımlarda, yurt dışı kaynaklı çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin, şablonla sprey boya kullanılarak reklamının yapıldığı belirlendi. Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının temizlenmesi ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

24.08.2024 11:10
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ANTALYA'da özellikle üniversiteli ve genç nüfusun kullandığı bölgelerdeki kaldırımlarda, yurt dışı kaynaklı çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin, şablonla sprey boya kullanılarak reklamının yapıldığı belirlendi. Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının temizlenmesi ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Antalya'da özellikle genç nüfusun kullandığı kaldırımlarda, son dönemde yasa dışı bahis sitelerine ait reklamlar görülmeye başlandı. Kim ya da kimler tarafından yapıldığı belli olmayan yasa dışı bahis sitelerinin reklamı, şablonla sprey boya kullanılarak kaldırıma uygulanıyor.

TÜRKİYE'DE DÖRT YASAL SİTE VAR

Türkiye'deki 4 yasal site dışında bahis oynatmak ve oynamak suç sayılıyor. Sanal bahis, kaçak bahis, illegal bahis olarak da bilinen yasa dışı bahis kapsamında banka hesaplarını kullandırmak (matikçi) ve reklam yapmak da suç. Yasa dışı bahis oynayanlara para cezası, oynatanlara ise hapis ve para cezası var. Matikçi olarak tanımlanan yasa dışı bahis sitelerine banka hesabını kullandıran kişiler örgüt üyesi olarak yargılanarak, hapis ve para cezasıyla karşılaşabiliyor. İzin verilenler dışında yurt içi ve yurt dışı futbol gibi spor karşılaşmalarında bu siteler haricinde bahis oynanmasına imkan tanıyan internet sitesi sahipleri, matikçiler, reklam verenler yasa dışı bahis oynatmış sayılıyor ve bu kapsamda yargılanıyor.

YASA DIŞI BİR EYLEM

Kaldırımlardaki yasa dışı bahis sitelerine ait reklamlarla ilgili değerlendirmede bulunan Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, kaldırımların reklam alanı olmadığını belirterek, "Yasal bile olsa orada herhangi bir reklam yapılamaz, kaldı ki bu yasa dışı bir eylem. Zaten yasa dışı bir eyleme teşvik aslına bakarsanız. Türkiye'de yasa dışı bahis sorunu gerçekten çok önemli. Hem bahis oynayanlar açısından mağduriyete sebep oluyor hem de bu işe aracılık yapanlar açısından sıkıntı var. Niye buralara, üniversite öğrencilerinin olduğu yerlere yapıyorlar? Çünkü üniversite öğrencilerinin kartlarını, hesaplarını kullanıyorlar genelde bu işler için. Bu yasa dışı bahislere aracılık etmek için bu kartları kullanıyorlar. Bu arkadaşlarımızın kimisi kolay para kazanmak için, kimisi çok ihtiyacı olduğu için bu işe aracılık ediyor" dedi.

BU REKLAMLARI YAPANLAR TESPİT EDİLMELİ

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının ve buraları kullanmanın da yasak olduğunu vurgulayan Geçilmez, "Tabii bu işe aracılık ettikleri zaman bu suçtan yargılanıyorlar ve 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var. Ayrıca sicillerine de işliyor. Bu konuda yetkilileri de göreve çağırmak ve onların dikkatini çekmek gerekiyor. Bu yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını kaldırımlara yapanlar mobese kameralarından tespit edilebilir. O çevredeki iş yerlerinin kameralarından tespit edilebilir. Belediyelerin veya ilgili diğer birimlerin de o reklamları kaldırımlardan temizlemesi gerekir. Çünkü bu suç sonuçta, yani orada bir suç unsuru yer alıyor ve insanların dikkatini çekiyor. Teşvik olmalarına sebep oluyor. O nedenle yetkilileri de göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

ÇARPICI İKİ ÖRNEK

Yasa dışı bahis sitelerine ilişkin hem katıldığı hem de duyduğu davalar olduğundan bahseden Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, yaşanmış iki örnek de verdi:

"Ne yazık ki bu davaların sanıkları, şüphelileri genelde genç arkadaşlarımız, üniversite öğrencisi arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız kimisi bilerek yani suçun unsurunu cezasını bilerek bu işlere giriyor. Kimisi suç olduğundan bile haberi yok ve daha üniversiteden mezun olmadan bu kişiler sicillerine işleyecek cezalar alıyor. Belki mesleklerini yapmalarını engelleyecek cezalar. Benim bildiğim mesela bir öğrenciye yurt dışında eğitim imkanı sağlandı, burslu. Ama davada yurt dışı yasağı verildiği için gidemedi. Yurt dışına gidip o eğitimi alamadı, mahrum kaldı. Pilotluk okuyan bir arkadaşımız, çok güzel bir mesleğe girebilecekken siciline işlediği için giremedi. Çok büyük mağduriyet, belki bir daha hayatında hiçbir zaman eline geçmeyecek bir fırsatı kullanamamış oldu. O kadar emekleri var, kazanıyorlar, okuyorlar. Sonra gidiyorlar böyle yasa dışı yollara başvurarak, kolay kazanç sağlamak için geleceklerini karartıyorlar. Bu konuda da gençlerimizi uyarmak gerekiyor."

YASA DIŞI BAHİS OYNATMA SUÇU VE CEZASI

7258 sayılı Kanun'un 5'inci maddesine göre; lisanssız oyun oynatanlar veya buna yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası alır. Yurt dışında mevcut bir oyuna internetle erişim sağlanarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası alır. Sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası alır. Reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası alır. Yasa dışı bahis oynayanlar hakkında 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezasına hükmedilir.

Kaynak: DHA

Antalya, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yasa Dışı Bahis Sitelerinin Reklamları Kaldırımlarda Yapılıyor - Son Dakika

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