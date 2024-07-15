Antalya'da Yaz Dönemi Kursları Devam Ediyor

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(ANTALYA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 7-18 yaş çocuklar için 12 branşta açtığı yaz dönemi kursları devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, çocukların yeni hobiler edinmesi ve sosyalleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, yaz dönemi için bu yıl 12 alanda hobi ve sanat kursu açtı. Kurslar arasında bağlama, gitar, solfej gibi müzik dallarının yanı sıra modern dans, halk oyunları, yaratıcı drama, resim, taş boyama, fotoğrafçılık, heykel bulunuyor. Ayrıca çocuklara bu yıl pizzacılık ve butik çikolata eğitimleri de veriliyor.

Kurslar, Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi, Şirinyalı Sanat Merkezi, Perge Sanat Merkezi, Kırcami Komşu Evi ve Konuksever Kurs Merkezi olmak üzere 5 ayrı noktada gerçekleştiriliyor. 30 Ağustos'ta sona erecek yaz dönemi kurslarının ardından ise Eylül'de yetişkin kursları için hazırlıklar başlayacak.