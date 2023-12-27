ANTALYA'da yazdan kalma gün yaşanıyor. Hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü kentin Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar güneşlendi, bazıları ise denize girerek yüzdü.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar, yağmur ve soğuk hava etkili olurken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma gün yaşanıyor. Aralık ayının sonuna gelindiği bugünlerde kentteki hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı yüzde 45 ölçüldü. Hava sıcaklığını fırsat bilen kentte yaşayanlar ve yurt dışından gelen turistler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Burada kimi sahilde oturup güneşlenmeyi tercih ederken kimi ise denize girerek yüzdü. Almanya'dan birkaç günlüğüne tatil için Antalya'ya gelen Adil Dişli, 'Hava sıcak olunca dayanamadım denize girdim. Hiç üşümedim, hatta denizde birkaç saat de kalabilirim diye konuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu hafta sonuna kadar hava sıcaklığı 20'li derecelerde sürecek. (DHA)I