Antalya\'da Yılbaşı Milli Piyango Çekilişi Kuyrukları

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ANTALYA'da Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde amorti ikramiye kazananlar, Milli Piyango bayileri önünde gün boyu uzun kuyruklar oluşturdu.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiye '1052448' numaralı çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi ve İzmir'in Bergama ilçesindeki bayilerden satılan biletlerde talihlilerini buldu. Çeyrek biletlerin sahipleri, dağıtım garantisi uygulaması kapsamında ikramiyenin eşit olarak 3'e bölünmesiyle 200'er milyon lira kazandı. Büyük ikramiyenin Antalya'da satılan çeyrek bilete isabet etmesi, kentte merak oluşturdu. Talihli kişinin kim olduğu merak edilirken, biletlerine amorti çıkanlar da bayilere gitti. Muratpaşa ilçesi başta olmak üzere Antalya genelindeki birçok bayide uzun kuyruklar oluştu.

GÜN BOYU YOĞUNLUK

Bayilerdeki hareketlilik gün boyu devam etti. Sırada bekleyenler amorti ikramiyelerini aldı. Yeniden şanslarını denemek isteyenler ise bilet almayı tercih etti. Bayi sırasında bekleyenler, büyük ikramiyenin isabet ettiği talihlinin kim olduğunu merak ettiklerini de ifade etti.