Antalya\'daki Türkiye İklim Okulu\'nda gençler iklim eğitimi ve dezenformasyonu konuştu

(ANKARA) - COP31 kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye İklim Okulu, farklı ülkelerden gençleri, öğretmenleri ve öğrencileri bir araya getirdi. İklim eğitimi, dezenformasyonla mücadele ve iklim değişikliğine yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı etkinliklere katılan öğrenciler, atölyelere ilgi gösterdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye İklim Okulu, binlerce ziyaretçiyi ağırlarken bir taraftan da dünyanın dört bir yanından katılımcılarla düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin ekim ayında 100. üyesi olduğu UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığının (GEP) 4. Dönem Çalışma Grubu Toplantısı, Türkiye İklim Okulu'ndaki konferans salonunda yapıldı. İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin etkilerinin konuşulduğu toplantıda gerçekleştirilen atölyelerle çözüm önerileri masaya yatırıldı.

GENÇLER İKLİM EĞİTİMİNİ KONUŞTU

OECD iş birliğinde "Gençlerin ve Öğretmenlerin Dayanıklılığını, Eleştirel Düşünme Becerilerini ve Harekete Geçme Kapasitelerini Geliştirme Atölyesi" Türkiye İklim Okulunda farklı ülkelerden gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında COP31'e katılan birçok ülkeden gençler, iklim eğitimi, iklim değişikliğiyle ilgili bilgi kaynakları ve dezenformasyon konularında görüşlerini aktardı. Aralarında Özbekistan, Bahamalar ve Meksika'dan aktivistlerin de bulunduğu çeşitli sektörlerde çalışan gençler, iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarını sundu. İklim konusunda güvenilir bilgiye erişimin önemine işaret eden gençler, dezenformasyonla nasıl mücadele ettiklerine yönelik deneyimlerini paylaştı.

Atölye etkinliğinde OECD analisti Mario Piacentini ile İklim Eğitimi Ofisinden (OCE) araştırmacı Elena Pasquinelli, gençlerin doğru bilgiye erişimi ve dezenformasyondan korunmaları için yapılması gerekenlere yönelik değerlendirmeler yaptı. Pasquinelli, gençlerin her türlü bilgiye karşı tetikte olarak meraklarını kaybetmemeleri gerektiğini dile getirdi.

TÜRKİYE İKLİM OKULU'NUN ATÖLYE ETKİNLİKLERİNE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Öte yandan Türkiye İklim Okulunda devam eden atölye etkinlikleri, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Çeşitli okullardan gelen öğrenciler ve COP31'i aileleriyle ziyaret eden çocuklar, "yaşayan okul" alanındaki etkinliklere katıldı, "iklim deneyim alanı" ve "teknoloji alanı"nda eğlenerek öğrenme imkanı buldu.