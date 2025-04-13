Antalya Diplomasi Forumu'nda AA'nın "Sessiz Tanık" galerisi ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Antalya Diplomasi Forumu'nda AA'nın "Sessiz Tanık" galerisi ilgi odağı oldu

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan ve Filistin'deki soykırımı yansıtan "Sessiz Tanık" galerisi, katılımcıların ilgisini çekti.

13.04.2025 15:46
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Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan ve Filistin'deki soykırımı yansıtan "Sessiz Tanık" galerisi, katılımcıların ilgisini çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen forum, 21 devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan, 450'ye yakın üst düzey temsilci ve 140'ı aşkın ülkeden katılımcıyı ağırladı.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla gerçekleştirilen ADF 2025'de Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alındı.

Forum kapsamında AA tarafından da açılan stantta, Filistin ve Gazze'de yaşananları yansıtan "Sessiz Tanık" galerisi hazırlandı. Galeride, Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri, bölgeden gelen zarar görmüş kamera ve fotoğraf makineleri, AA foto muhabirleri tarafından Filistin'de çekilen fotoğraflar ile siyah mikrofon sergilendi.

Foruma katılan yerli ve yabancı katılımcılar, AA'nın standını ziyaret ederek, galeriyi gezdi. Karanlık oda şeklindeki galeri, katılımcıların ilgisini çekti.

Galeriyi ziyaret edenler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İİT Genel Sekreteri İslamofobi Özel Temsilcisi ve İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Eduardo Gil Pinto, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, ICRC Genel Direktörü Pierre Krähenbühl, Bangladeş Enformasyon Bakanı Md. Mahfuj Alam, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu'nda AA'nın 'Sessiz Tanık' galerisi ilgi odağı oldu - Son Dakika

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