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Antalya Diplomasi Forumu'nda yerel yönetimlerin küresel stratejileri ele alındı

Antalya Diplomasi Forumu\'nda yerel yönetimlerin küresel stratejileri ele alındı

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te düzenlenen "Küresel Meseleler İçin Yerel Yaklaşımlar" başlıklı panelde, yerel yönetimlerin küresel stratejileri güçlendirmek için üstlenebilecekleri rol ve yerel diplomasinin özellikle krizler, depremler, çatışma durumları gibi zorluklarla...

02.03.2024 14:05
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Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te düzenlenen "Küresel Meseleler İçin Yerel Yaklaşımlar" başlıklı panelde, yerel yönetimlerin küresel stratejileri güçlendirmek için üstlenebilecekleri rol ve yerel diplomasinin özellikle krizler, depremler, çatışma durumları gibi zorluklarla mücadeledeki konumları ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam eden forum kapsamında gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Genel Sekreteri Emilia Saiz üstlendi.

Panelde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, ADF'nin Türkiye'nin yükselen marka değerlerinden olduğunu belirterek, "Diplomasinin yerelleşmesi çok önemli ve kıymetli. Bu yüzden UCLG ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel yöneticilerin söz sahibi olmasının, yerel gündemin küresele taşınması açısından önem taşıdığını vurgulayan Altay, yerel yönetim konusunun, ilerleyen yıllarda forumun önemli bir parçası olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Altay, "dirençli şehirler oluşturmanın" yerel yöneticilerin en önemli gündemi olması gerektiğini kaydederek, "Bu şehirlerde yaşayan insanların bütün sorumluluğunu biz taşıyoruz. Bu yüzden her türlü afete karşı öncelikle şehirlerimizi dirençli hale getirmeliyiz." dedi.

Dirençli şehirler konusunun, afet öncesi ve afet sonrası olarak iki bağlamda ele alınması gerektiğine dikkati çeken Altay, "Afet öncesi yapılması gerekenler, her şehrin kendine göre risk haritalarını oluşturarak, en sorunlu alanlardan başlayarak çözümler üretmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Şehirlerin afetlere hazır olması için ulaşılması gereken şeyin finans kaynağı olduğunu söyleyen Altay, "Hepimizin yapması gereken şey, şehirlerin bu finansa ulaşmasını kolaylaştıracak çözümler ve yollar bulmak." değerlendirmesinde bulundu.

Afet sırasında dünyada yaşanan dayanışmanın önemine değinen Altay, "Türkiye'de yaşanan depremde dünyanın birçok ülkesinden ve birçok şehirden arama kurtarma başta olmak üzere çok sayıda yardım aldık. Bir problem yaşadığınızda dostlarınızı yanınızda hissetmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yerel yöneticilerin dünyada oluşan krizlerin karar vericileri olmadığına ancak bu durumların sonuçlarının şehirlerde yaşayan insanları doğrudan etkilediğine dikkati çeken Altay, "İklim değişikliğinden sonra bazı ada şehirlerin tamamen yok olması gündemde ancak o şehirlerde yaşayan insanların iklim değişikliğine neredeyse hiçbir etkileri yok. Ancak bunun sonucundan acımasız bir şekilde zarar görüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Altay, bu nedenle yerel yönetimlerin diplomaside yer almasının çok önemli olduğunu söyledi.

Johannesburg Büyükşehir Belediye Başkanı Kabelo Gwamanda ise kardeş belediyeciliğin, başka kentlerle kardeşlik ilişkisi kurma ve dayanışmayı gösterme yoluyla Johannesburg tarafından teşvik edildiğini söyledi.

Gwamanda, "Her ne kadar dış ilişkiler ulusal hükümetin yetkisinde de olsa, yerel yönetimlerin, farklı ülkelerden gelen yerel halkın bir koruyucusu olarak, ortaya çıkabilecek herhangi bir trajedi durumunda, bu kişilerin ülkeleriyle sağlıklı bir iletişim hattına sahip olması çok önemlidir." dedi.

Bu bağlamda farklı şehirlerle "kardeşlik" ilişkisi kurulmasının Johannesburg için çok önemli olduğunu vurgulayan Gwamanda, bu doğrultuda çabalarının olduğunu belirtti.

"Medeni bir şekilde direnmeye devam ediyoruz"

Filistin'de adalet için hayatını kaybedenler anısına konuşmasına 10 saniyelik sessizlikle başlayan Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis de "Ramallah, bir belediye ve UCLG'nin bir parçası olarak tüm zorlukları aşmayı ve Filistinlilerin neler yapabileceğini dünyaya göstermeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

Kassis, "Medeni bir şekilde direnmeye devam ediyoruz. Adalet, umut ve barışa inanıyoruz. Yerel yönetim olarak yapmaya çalıştığımız şey bu." dedi.

Yaklaşık 40 "kardeş şehirle" her kıtada varlık gösterdiklerinin altını çizen Kassis, Türkiye'de olmaktan onur duyduklarını belirtti.

Söz konusu ilişkinin belediyeler arasında değil toplumlar arasında olduğuna işaret eden Kassis, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarla ilişki kuruyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bize karşı oy kullanan ülkelere karşı, vatandaşların Johannesburg, Barselona, Londra, Washington ve Paris'te sokağa çıkarak 'Özgür Filistin' sloganları attıklarını ve adaletsizliğe direnen Amerikalı pilotu gördünüz."

"Diplomasi kriz zamanlarında kesinlikle kilit öneme sahip"

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Genel Sekreteri Fabrizio Rossi, Antalya'nın Avrupa için tanıdık bir şehir olduğundan bahsederek, ADF ile birlikte her sene daha da önemli hale geldiğini belirtti.

Global krizlerin etkilerinin yerel olduğunu söyleyen Rossi, "Etki yerel olduğunda, hiç kimse krizin etkilerini, sonuçlarını ve bölge halkının ihtiyaçlarını belediye başkanından daha iyi bilemez. Bu nedenle belediye başkanlarının krizin ele alınmasında kilit bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

CEMR olarak ülkelere verdikleri desteklere değinen Rossi, Ukrayna'daki savaşın başlamasından yaklaşık bir hafta sonra belediyelere destek vermeye başladıklarının altını çizerek, "Başlangıçta gıda dahil çok temel ihtiyaçlar sağlandı ve daha sonra bölgedeki ihtiyaçlar büyüdükçe yardımlar da gelişti." diye konuştu.

Kısa zamanda böyle bir yardımın yapılabilmesinin sebebinin kriz öncesi kurulan bağlar olduğuna dikkati çeken Rossi, "İnsanların, sınırların ötesinde köprüler kurmak için eşsiz bir kapasitesi var. Bu nedenle diplomasi kriz zamanlarında kesinlikle kilit öneme sahip." dedi.

"Ülkelerin kalkınması ülkede yaşayan kişilere bağlı"

Güney Afrika Eyalet Yerel Yönetimler Derneği (Salga) Başkanı Bheke Stofile ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasındaki sözlerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dün Türkiye Cumhurbaşkanı çok derin bir açıklama yaptı. Umarım toplantıya katılanların çoğu bu açıklamayı anlamıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı, dostluk, ilişki, işbirliği ve yardımlaşma niyetiyle elinizi açmanın önemli olduğunu söyledi ve ardından da dünyada insanların işbirliği yapmadan yaşamasının mümkün olmadığını ifade etti. Bu açıklama, Güney Afrika'daki siyasi sistemimizi tam olarak ifade ediyor."

Ülkelerin kalkınması ve gelişmesinin o ülkede yaşayan kişilere bağlı olduğunu dile getiren Stofile, "İşte bu nedenle liderler olarak bize hangi fırsat verilirse verilsin, ilk olarak onlara, insanlara saygı duymalı ve nihai hedeflerine ulaşmak için onlarla birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu'nda yerel yönetimlerin küresel stratejileri ele alındı - Son Dakika

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